Una mappa di 981 rivenditori associati, compresi gli affiliati, 1.279 punti vendita con 545 showroom, un fatturato dichiarato di poco meno di 2,2 miliardi di euro, ma un giro d’affari complessivo stimato (compreso quello non dichiarato) di circa 2,8 miliardi di euro. Nessun altro ha esaminato la stessa mole di informazioni come ha fatto il Centro Studi YouTrade.

Questa radiografia del sistema della distribuzione edile è disponibile sul nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore: YouTrade pubblica un esclusivo dossier che comprende un’approfondita analisi del business di gruppi e consorzi italiani. Ma non solo: accanto alle tabelle che confrontano i risultati economici delle rivendite, riporta le interviste a 30 manager delle realtà prese in esame. Un lavoro enorme, che sarà di aiuto per comprendere problemi, strategie e iniziative dei gruppi e consorzi che operano sul territorio.

Anche se questo titanico lavoro costituisce il cuore del nuovo numero di YouTrade, che si presenta in un formato maxi di 356 pagine, la rivista offre molti altri spunti di interesse. A cominciare, per chi non ha avuto la possibilità di partecipare, dalle slide e dai contenuti al centro del recente webinar organizzato dalla società editrice. Un appuntamento molto seguito, centrato sull’analisi della congiuntura, le prospettive per l’edilizia e sugli strumenti per gestire il nemico numero uno dei profitti aziendali: l’inflazione. Tra le sintesi delle relazioni pubblicate sul nuovo numero di YouTrade sono comprese, infatti, le sette regole d’oro utili per affrontare l’aumento dei prezzi in rivendita. Basterebbe tutto questo per correre a sottoscrivere un abbonamento alla rivista, se non l’avete già fatto. Ma c’è di più.

Accanto a interviste, case history e attualità su imprese e rivenditori, il nuovo super numero di YouTrade pubblica tre approfondimenti speciali di grande interesse. Il primo riguarda il nuovo mondo del laterizio. Nuovo, perché si tratta di una vera rinascita dopo anni difficili, promossa grazie alla trasformazione del laterizio da materiale base a sistema complesso e performante. Il secondo focus punta, invece, sul legno come materiale integrante della nuova edilizia. Il terzo, infine, contenuto nella sezione YouTrade Casa, esamina un elemento immancabile in qualsiasi tipo di edificio: la porta.

