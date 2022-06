Atena: l’architettura del controsoffitto

Ampiezza di gamma, qualità dei materiali e delle finiture estetiche, precisione esecutiva e servizi di consulenza commerciale per il corretto dimensionamento dei sistemi in termini di sicurezza antisimica, prestazione acustica e condizioni di esposizione: questi gli assett che contraddistinguono i controsoffitti di Atena per l’architettura. Soluzioni innovative che danno forma a design e aspirazioni estetiche, superando vincoli di cantiere e canoni progettuali.

Oltre ai sistemi modulari classici in pannelli, doghe, baffle e grigliati, Atena ha sviluppato una linea custom in costante evoluzione, che comprende isole acustiche e pannellature di dimensioni speciali, complanari, curve o minimali, in acciaio, alluminio o lamiera stirata con strutture a vista e nascoste che consentono di mascherare il plenum caratterizzando gli ambienti dove sono inserite.

Una gamma completa di soluzioni appositamente studiate per rispondere ai requisiti specifici di ogni ambito di applicazione, come la linea Atena H+, che comprende sistemi a tenuta per camere bianche, certificati Iso2 con trattamento antibatterico che assicurano la purezza particellare impedendo la proliferazione di agenti patogeni e lo scambio di molecole aereiformi tra il plenum e l’ambiente sottostante.

Tra le novità, la nuova cornice perimetrale COMBi a rapido innesto per la realizzazione di controsoffitti modulari ad isola, con strutture Atena Easy-T24, Easy Line e Z System, e Trigon, il nuovo controsoffitto in grigliato continuo Atena a celle triangolari. Ed è proprio la speciale geometria delle celle a caratterizzare il pattern estetico del sistema: un gioco ottico di forme e geometrie, dove il triangolo diventa esagono o rombo creando dinamiche simmetrie. Trigon sarà presto disponibile sia in versione continua, sia in appoggio su base 24, con maglie 120×120, 150×150 e 200×200 in tinte bianco, silver, colori Ral ed effetti legno.

Per la finitura della superficie metallica Atena utilizza una pluralità di tecniche decorative come tagli laser, modanature, forature artistiche, verniciature nanotecnologiche, sublimazioni e stampe digitali di ultima generazione, che consentono fedeli riproduzioni di immagini e materiali naturali come legni, marmi, corten e metalli invecchiati. Tutte le lavorazioni sono eseguite all’interno del proprio stabilimento in Italia: un reparto per la finitura decorativa, in continua evoluzione, che utilizza inchiostri e sostanze prive di composti organici volatili, opera con immagini ad altissima risoluzione e metriche di controllo puntuali.

A favore di un business sempre più ecosostenibile tutti i prodotti Atena sono realizzati utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili e materiali riciclati e riciclabili a elevata durabilità che non contengono e non rilasciano sostanze organiche volatili. Al termine del loro ciclo vita diventano rifiuti non pericolosi e possono essere sottoposti a demolizione selettiva, riciclo o riutilizzo. Mappati secondo il nuovo protocollo Leed V4.1, rispettano i requisiti Cam e saranno a breve corredati dalle nuove Dichiarazioni Ambientali Certificate Epd di tipo III.

Per caratterizzare l’architettura del controsoffitto è necessario un know how davvero specifico, che consenta al progettista di intervenire contemporanemente sia sugli aspetti estetici, sia su una molteplicità di fattori come le necessità di posa degli impianti e il rispetto dei requisiti normativi e ambientali, oggi sempre più stringenti. Punto di forza del modello di business sviluppato da Atena è proprio questo know-how: alla continua ricerca della perfetta combinazione tra funzionalità, comfort e design, l’azienda, ogni giorno, si rinnova con sistemi facili da installare, sicuri e durevoli nel tempo che si distinguono per la qualità dei materiali e la varietà delle finiture estetiche e decorative.

Fondata nel 1988 Atena opera nel mercato dell’edilizia da oltre 30 anni, lo stabilimento di Gruaro (Venezia) è oggi un sito produttivo all’avanguardia, sede di quattro unità di business specializzate nella progettazione e produzione di controsoffitti metallici, rivestimenti per facciate architettoniche, allestimenti navali e sistemi costruttivi a secco. Qui si svolgono tutti i processi produttivi, dal taglio del coils e della lamiera ai trattamenti di finitura del metallo.

Tra le recenti commesse di fornitura si segnalano il Museo di Jesolo, le sedi di Ote azienda tedesca, leader nel settore delle telecomunicazioni, di Apple in Israele, Samsung in Slovacchia, la metro station di Tel Aviv, gli store di Balenciaga in Italia, Olanda, Marocco e Spagna, l’Aeroporto di Tenerife. E, ancora, le sedi di Duka a Bressanone, Sanofi a Panama, l’hotel Monaco e l’hotel The One a Caorle. Nel settore navale i prodotti Atena trovano ampio impiego nelle navi da crociera di Msc, Costa Crociere, Carnival Cruise Line, Royal Carribean.

Presente in oltre 50 paesi Atena affianca progettisti, rivenditori, installatori e imprese per assicurare una filiera controllata e certificata dalla materia prima al prodotto finito.