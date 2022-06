Antincendio: i sistemi Saint-Gobain sempre conformi ai requisiti minimi della nuova RTV Chiusure d’ambito

Il D.M. 30/03/2022 approva e rende cogente la Regola Tecnica Verticale (RTV) Chiusure d’ambito degli edifici civili (Capitolo V.13), che entrerà in vigore a partire dal 7 luglio 2022.

Per la prima volta in Italia vengono introdotti precisi e obbligatori requisiti minimi di comportamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (residenze, strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, e commerciali, uffici), siano essi di nuova costruzione o esistenti, sottoposti al Codice di prevenzione incendi.

La RTV ha l’obiettivo di limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito (ed evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso).

La RTV Chiusure d’ambito introduce requisiti minimi, che si differenziano a seconda della dell’altezza degli edifici (SA = h ≤ 12 m, SB = 12 m < h ≤ 24 m, SC = h > 24 m) e destinazione d’uso-affollamento (in particolare per edifici con Rvita pari a D1, D2, erogazione cure mediche).

I requisiti minimi riguardano la reazione al fuoco dei materiali isolanti in facciata (a seconda delle caratteristiche dell’edificio e delle tecnologie di coibentazione utilizzate, non sarà più possibile utilizzarne alcune tipologie) e di resistenza al fuoco della chiusura d’ambito, con l’introduzione della realizzazione di fasce di separazione (in facciata e copertura) e la protezione di porzioni di chiusura d’ambito interessate da presenza di materiali combustibili e da impianti energetici.

Le fasce di separazione in facciata devono essere realizzate con materiali con migliore comportamento al fuoco, reazione al fuoco A1 o A2-s1,d0.

I vantaggi degli isolanti in lana minerale, sistemi a secco e impermeabilizzazioni Saint-Gobain

Gli isolanti in lana minerale Saint-Gobain, vetro e roccia, previsti per l’isolamento delle facciate, sia nei sistemi di isolamento a cappotto (kit) sia nell’intercapedine delle facciate ventilate / sistemi a secco, hanno reazione al fuoco A1 o A2-s1, d0 e risultano sempre conformi e migliorativi dei requisiti minimi previsti dalla RTV Chiusure d’ambito, idonei anche per la realizzazione delle fasce di separazione e la protezione da materiali combustibili e impianti energetici.

Discorso analogo anche per i sistemi a secco assemblati (pareti di tamponamento/contropareti esterne in lastre in gesso fibro-rinforzato, struttura metallica, isolanti in lana minerale, finiture).

I sistemi di isolamento a cappotto e i sistemi a secco Saint-Gobain non necessitano quindi di realizzazione di fasce di separazione, garantendo la migliore Euroclasse di reazione al fuoco sull’intera superficie della facciata.

Questo permette un notevole incremento della sicurezza nei confronti dell’incendio rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla RTV, e di avere anche importanti vantaggi nella gestione dell’intervento e del cantiere, offrendo un’unica tipologia di materiale isolante, con la migliore prestazione possibile nei confronti dell’incendio.

Inoltre, alle elevate prestazioni di comportamento al fuoco e isolamento termico, abbinano anche prestazioni di sostenibilità, isolamento acustico, resistenza meccanica, traspirabilità.