Boero lancia la collezione 1831- Il colore italiano

Boero propone un nuovo strumento a supporto di professionisti, architetti ed interior designer: 1831-Il colore italiano. Si tratta di un sistema proprietario, che nasce dalle ricerche sulle esigenze e sui trend del target di riferimento e del mercato. Il numero, 1831, si riferisce alla data di fondazione dell’azienda. Il colore italiano, payoff di 1831, indica come la nuova collezione sia stata realizzata non soltanto grazie alla conoscenza di Boero dell’elemento colore, ma anche grazie al gusto tutto italiano che è elemento fondante del brand.

Il visual, distintivo della nuova collezione, è stato realizzato in collaborazione con i giovani talenti di Ied – Istituto Europeo di Design, che hanno ideato Sole rosso di Boero, lavorando sui temi chiave del manifesto di marca dell’azienda: la luce, il colore e l’italianità. Il progetto è stato affrontato da un team multidisciplinare di studenti e Alumni dei corsi di Design della Comunicazione – Art Direction e Copywriting, Fashion Stylist, Fotografia, Graphic Design, Illustrazione e Animazione, Interior Design.

I 1391 colori della mazzetta sono stati selezionati su base percettiva e catalogati attraverso una struttura chiara e intuitiva, individuati attraverso le coordinate di tinta, saturazione e chiarezza. I colori sono posizionati sulle strip in scala di chiarezza e suddivisi in quattro sezioni principali, raggruppate per gradi di saturazione omogenei, i grigi, i neutri, i medi e gli accesi, e due sezioni d’appendice, i chiari e i bianchi cromatici, per un totale di sei sezioni cromatiche.

Ogni colore è contraddistinto da un codice funzionale composto da una coppia di lettere, che corrisponde alla sezione di appartenenza, e da una sequenza di numeri, ognuno dei quali descrive il grado di sviluppo delle tre coordinate del sistema. Questo tipo di codifica permette al progettista una veloce identificazione del colore all’interno della mazzetta, agevolando abbinamenti cromatici semplici ed efficaci, come quello a chiaroscuro, in saturazione o di tinte complementari, che consentono alla nuova mazzetta 1831 di essere utilizzata come potente alleato nell’ambito dell’interior design.

Sulle diverse meccaniche di abbinamento, Boero ha finalizzato un manuale tecnico dedicato, 1831 – Sistema Colore: uno strumento per approfondire le tante sfaccettature e potenzialità della nuova mazzetta e di tutti gli strumenti derivati. 1831- Studio, per esempio, è una cartella che propone una selezione snella ed elegante della mazzetta, 120 colori tra i più apprezzati nei progetti contemporanei di arredamento d’interni, fruibili attraverso sei diverse tipologie di abbinamento.

Un’altra variante è 24 Ore con Boero: un art book, realizzato da Ied, che si articola su sei momenti di una speciale giornata vissuta attraverso l’Italia e l’italianità da cui scaturiscono sei palette di tendenza, I colori delle 24 Ore con Boero, per un totale di 48 proposte cromatiche, tratte dalla nuova mazzetta 1831 – Il colore italiano. Sono disponibili sei mini mazzette 24 Ore con Boero, dedicate ai colori dell’Art Book, con applicazioni reali di prodotto. Sei kit di cartoline sono tratte dall’art book 24 Ore con Boero: altrettanti astucci contengono cartoline ispirazionali in cui i colori delle palette 24 Ore con Boero sono stati abbinati tra loro e applicati in ambienti reali, pronti a suggerire chiavi di lettura inedite delle cromie ai professionisti e progettisti del colore per interni.

Il nuovo progetto risulta anche un supporto per i partner commerciali di Boero. Grande attenzione è infatti stata data alla riproducibilità di tinta di ogni pastiglia proposta, attentamente controllata, verificata e validata dal Centro Ricerca e Sviluppo dell’azienda.