BigMat Edilnovelli: sinergie in mostra con vista Vaticano

Dopo l’apertura, nel 2016, del primo showroom Habimat accanto alla sede storica sull’Ardeatina a Roma, BigMat Edilnovelli raddoppia con una nuova sala mostra a pochi passi dal Vaticano.

All’uscita del Parco Monte Ciocci, famoso per la sua vista sulla Basilica di San Pietro, il neonato showroom di 200 metri quadrati è studiato nei minimi dettagli per offrire una customer experience di alto livello nel mondo delle finiture e dei nuovi trend dell’interior design, con ambientazioni suggestive dedicate a pavimenti, rivestimenti, ceramiche, sanitari e rubinetteria, accessori e arredobagno, porte e infissi, ma anche soluzioni per outdoor e giardino.

Un allestimento che mira a intercettare designer, architetti, studi di progettazione, oltre che privati e imprese interessati a prodotti di qualità e materiali esclusivi.

Sviluppato dal team HABIMAT in collaborazione con lo studio di architettura Del Monaco+Lorenzoni di Milano, l’allestimento sposa la formula di successo messa a punto dal Gruppo BigMat per gli showroom di finiture HABIMAT: l’offerta, infatti, è organizzata attraverso moodboard che raccontano stili diversi tramite l’abbinamento di materiali, tonalità cromatiche, formati, texture, finiture e tipologie di posa.

«Per la nuova sala mostra abbiamo scelto cinque stili diversi: materia, terra, vintage, marmo e metallo», racconta il responsabile dello showroom, Gino Giari. «Punto centrale dell’esposizione è la materioteca che raccoglie i materiali con accostamenti di colori, formati e finiture. All’interno dello showroom è stata poi creata un’esposizione di porte e finestre, un’altra dedicata ai parquet, un’area con i vari espositori e una sala d’aspetto per i clienti. In piccolo abbiamo veramente tutto, il negozio è completo».

Anche il colore ha il suo spazio in un’apposita area espositiva dedicata alle 72 nuance della palette cromatica HABIMAT Color Collection, disponibile in esclusiva negli showroom HABIMAT e nei punti vendita BigMat.

«Era un progetto già nel cassetto da un po’ di tempo e abbiamo scelto di iniziare ora questa nuova avventura perché, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, crediamo molto nelle opportunità che possono nascere anche sull’onda dei bonus che hanno rivitalizzato il mercato, portando nuova energia al comparto della ristrutturazione e anche delle finiture», aggiunge Alberto Novelli, contitolare assieme al fratello Alessandro di BigMat Edilnovelli.

Domanda. Questo è il secondo showroom HABIMAT Edilnovelli aperto a Roma. Perché avete deciso di aderire al format HABIMAT di BigMat?

Alberto Novelli. Qualche anno fa abbiamo deciso di operare una ristrutturazione importante del punto vendita storico sull’Ardeatina: abbiamo acquisito un capannone adiacente alla sede, dove abbiamo spostato il reparto ferramenta, colore e prodotti professionali, mentre lo spazio rimasto libero è stato adibito a sala mostra. Nel 2019 il Gruppo BigMat ha dato vita a un nuovo modello di vendita che ci ha convinti. Ci è piaciuta l’innovazione, il nuovo modo di proporre le finiture, il tipo di rapporto che permette di stabilire con architetti, designer e privati. Così abbiamo sposato questa formula, cercando di inserire fin da subito marchi e prodotti esclusivi, di fascia medio-alta. Imparare a usare questo format ci ha permesso di veicolare meglio le vendite, riuscendo a far concentrare il cliente su quello che ci interessa di più. Per questo abbiamo deciso di aprire una seconda sala mostra, ma in un contesto completamente differente.

D. Cioè?

Alberto Novelli. Come si usa dire, «l’abito fa il monaco». Lo showroom di Via Ardeatina è inserito all’interno del magazzino edile: questo probabilmente genera un’aspettativa differente nei clienti, per cui risulta più difficile vendere prodotti top di gamma. Il nuovo showroom di Via Anastasio II, invece, è inserito in un contesto urbano differente, più centrale, e presenta un tipo di ambientazione più esclusiva, orientata a un tipo di clientela professionale in cui la cura del cliente è diversa dall’attività tradizionale della distribuzione edile.

D. Che cosa ha comportato l’apertura del nuovo showroom?

Alberto Novelli. Lo showroom è stato progettato completamente da zero, lo spazio era inizialmente un istitituto bancario. La retail project manager di HABIMAT Dayana Venturiello, in collaborazione con il team, ha progettato il layout della sala mostra, con uno studio attento delle tipologie di prodotto da inserire, dei colori e la scelta degli allestimenti.

D. Quanto ci è voluto per mettere in piedi il punto vendita?

Gino Giari. Abbiamo iniziato i lavori a fine maggio 2021 e abbiamo aperto a metà novembre. Nonostante le difficoltà che ogni cantiere presenta e alcune lungaggini con i fornitori, siamo riusciti a chiudere in tempi relativamente brevi.

D. A quanto ammonta l’investimento?

Alberto Novelli. Poco meno di 200 mila euro, neanche tanto considerando il risultato finale. Siamo riusciti a contenere i costi dell’allestimento e della manodopera. Contiamo di recuperare l’investimento entro 6 mesi, massimo un anno.

D. Come è strutturato lo showroom?

Gino Giari. Si sviluppa su uno spazio di 200 metri quadrati, di cui 180 destinati alla vendita. Il focus della sala mostra, dove si sviluppa la vendita, è l’Habilab, l’area con tavoli da lavoro dove il cliente insieme al consulente può personalizzare il suo progetto supportato dai cinque trend dell’abitare. I trend sono poi ulteriormente sviluppati nei box allestiti lungo il corridoio che dall’ingresso porta nel cuore del punto vendita. Oltre a quest’area, all’ingresso è stato realizzato un piccolo allestimento che richiama le ultime tendenze dell’ambiente bagno, con una vasca freestanding, radiatori d’arredo e rivestimenti ceramici decorativi. Proseguendo nello showroom c’è una sala d’aspetto per i clienti, un’esposizione di porte e finestre e infine un’esposizione di parquet. Il negozio è completo: chi entra trova tutto, nonostante l’esposizione sia pensata più per una clientela professionale. Seguiamo il privato con molta attenzione per aiutarlo nella scelta delle finiture più adatte per il suo progetto. Invece, architetti e interior designer non possono che rimanere affascinati dalle potenzialità di questo negozio.

D. Quindi lo showroom a che tipo di clientela si rivolge?

Gino Giari. L’obiettivo della sala mostra è quello di intercettare progettisti, imprese e privati. È ancora presto per fare delle stime precise, perché siamo aperti solo da qualche mese, ma credo che siamo intorno a un 60-70% di architetti, 20-30% di imprese e il restante di privati.

D. Siete una realtà storica con anni di esperienza: quali sono gli altri punti di forza che vi distinguono sul mercato?

Alberto Novelli. Sicuramente il far parte di un Gruppo come BigMat che ci supporta quotidianamente su diversi aspetti dall’amministrativo a quello commerciale, dalla formazione alla gestione del magazzino fino al supporto alla vendita e al post vendita.

D. Quando Edilnovelli è entrata nel Gruppo BigMat e perché?

Alberto Novelli. Il fautore di questa decisione è stato mio fratello Alessandro. Nel corso di una cena aziendale conobbe il presidente di allora che gli presentò il Gruppo. Inizialmente pensavamo fosse il classico gruppo d’acquisto, poi, dopo esserci resi conto che BigMat era, invece, un gruppo di vendita e non esisteva in Italia nulla di simile, abbiamo scelto di aderire. Era il 2005, da allora ci siamo sempre trovati molto bene e tornando indietro, lo rifaremmo senz’altro.

D. Quali sono i servizi che offrite a supporto dell’attività di consulenza?

Gino Giari. Grazie al Gruppo riusciamo a essere sempre aggiornati sui nuovi trend e materiali così da essere sempre il punto di riferimento e problem solving per i nostri clienti più esigenti. Per i privati che lo desiderano offriamo un servizio di progettazione con una restituzione fotorealistica del progetto.

Alberto Novelli. In più, grazie alla sinergia con il magazzino edile BigMat Edilnovelli di Via Ardeatina siamo in grado di fornire ai nostri clienti tutti i prodotti per la ristrutturazione in pronta consegna o con minime attese.

D. Vicino al nuovo showroom c’è un negozio di cucine, prodotto che fornisce anche HABIMAT. Sinergia o concorrenza?

Gino Giari. Assolutamente sinergia. Il negozio vicino è specializzato in cucine industriali di un marchio molto esclusivo. Nella zona si trova anche un negozio di arredo. Facciamo tutti sinergia, non c’è concorrenza perché trattiamo prodotti complementari.

D. Quanto è grande il punto vendita Edilnovelli di Via Ardeatina?

Alberto Novelli. Il punto vendita si sviluppa su un’area di 3.500 metri quadri coperti di cui mille dedicati allo showroom e 700 a ferramenta, colore e altri prodotti professionali. I metri quadri scoperti sono invece 20 mila. In tutto il punto vendita occupa 21 dipendenti.

D. A livello di marketing avete previsto iniziative per supportare il nuovo showroom?

Alberto Novelli. Abbiamo in programma iniziative di comunicazione sia a livello locale per promuovere i nostri showroom, sia a livello nazionale, per promuovere il marchio Habimat insieme agli altri showroom del Gruppo. Abbiamo organizzato e continuiamo a organizzare degli eventi dedicati agli architetti in collaborazione con i nostri brand di riferimento.

D. Avete nuovi progetti nel cassetto?

Alberto Novelli. Sì, abbiamo in progetto la ristrutturazione del vecchio showroom di Via Ardeatina, per offrire anche ai clienti del punto vendita storico un’esperienza di visita di pari livello con quella della nuova sala mostra Habimat.

D. Com’è andato il 2021 e che cosa vi aspettate dal 2022?

Alberto Novelli. BigMat Edilnovelli ha chiuso il 2021 con un fatturato di 7,2 milioni di euro. Un bilancio un po’ falsato nei numeri sia dalla pandemia sia dal boom dei cantieri dovuto ai bonus. Bisognerà vedere una volta finiti gli incentivi come reagirà il mercato. Bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Non credo che prorogheranno ancora il superbonus 110%, ma i temi del recupero del patrimonio edilizio e del risparmio energetico saranno i driver che guideranno il mercato ben oltre il 2024.