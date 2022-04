Ritmonio: +27% di fatturato grazie a investimenti e innovazione

Nel 2021 Ritmonio supera un fatturato complessivo aggregato di 31 milioni di euro, registrando un +27 % rispetto all’anno precedente. L’azienda di Varallo Sesia (Vercelli), guidata da oltre 70 anni dall’omonima famiglia, è specializzata in valvole di sicurezza e componentistica in ottone, rame, alluminio e acciaio con la divisione Factory, e in rubinetterie e accessori di design per l’ambiente bagno con la divisione Bath & Shower.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati positivi raggiunti, soprattutto in questi anni particolarmente difficili e impegnativi. Il successo dei nostri prodotti ci rende orgogliosi e premia la nostra capacità di interpretare in maniera efficace le richieste e i bisogni di una clientela internazionale sempre più esigente», dichiara l’amministratore delegato Luca Ritmonio.

Un risultato reso possibili da una forte politica di investimenti, che ha visto nel 2021 un investimento pari a circa il 10% del fatturato in tecnologie e impianti di ultima generazione.

L’azienda intende ampliare la propria capacità produttiva e punta molto sulla ricerca. Il processo di innovazione aziendale sta coinvolgendo anche l’infrastruttura informatica con l’obiettivo di abbattere i costi e ottimizzare le performance. Un efficientamento dei processi che ha coinvolto anche il comparto logistica e il magazzino, con lo scopo di migliorare il servizio al cliente da tutti i punti di vista e offrire una esperienza di qualità lungo tutto il processo d’acquisto, a partire dalla conferma d’ordine.

«Siamo convinti che oggi più che mai, per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione, la chiave del successo sia la capacità di evolvere parallelamente alle nuove richieste», continua l’ad. «Abbiamo puntato sulla flessibilità, non solo come personalizzazione del prodotto, ma anche contenimento dei tempi di consegna e scelta di una rete di rivenditori capace di garantire elevati standard».

Intanto sono in arrivo interessanti novità per la divisione Factory di Ritmonio, che presenterà nuove valvole contro le sovrappressioni per scaldabagni elettrici. È del mese scorso, invece, il lancio del progetto di evoluzione dell’intera gamma Diametro35, serie iconica di rubinetteria, che è diventata un vero e proprio brand.