Le soluzioni Bird Control di Rentokil contro le infestazioni da volatili negli edifici

La presenza di volatili come piccioni, gabbiani, storni e passeri nei centri abitati e industriali può causare importanti danni a persone, edifici privati, aziende e unità industriali, con conseguenze estetiche e di potenziale rischio igienico-sanitario.

Le aree più comuni per la nidificazione e la ricerca di alimenti sono le parti sporgenti e riparate degli edifici, come cornicioni, balconi, davanzali o tetti.

«È fondamentale adottare le giuste soluzioni di Bird Control che possano sia garantire la protezione delle aziende dalla loro minaccia sia promuovere un approccio non-crudele in linea con gli aspetti normativi che regolano la convivenza con questi animali. La mancata applicazione di prassi specifiche, anche in fase edificatoria e di ristrutturazione di un edificio, potrebbe portare alla diffusione di gravi infestazioni», spiega Fabio Lucania, Bird Control Expert Rentokil Initial, azienda mondiale specializzata nei servizi di disinfestazione.

Il Bird Control è l’unica soluzione a norma di legge per controllare i rischi generati dall’invadenza di questi infestanti e Rentokil è in grado di fornire strumenti di prevenzione efficaci e certificati, a norma di legge, sempre rispettosi degli animali.

Barriere antintrusione per volatili

Estremamente adattabili alla tipologia di tetto, le barriere antintrusione per volatili sono realizzate in alluminio, consentendo di tamponare la nicchia presente fra la sommità della falda e i pannelli soprastanti, senza la necessità di tagli e sagomature della barriera.

Queste barriere sono adatte sia per uso privato nei condomini sia in ambito industriale e sono facili da installare, grazie al sistema di fissaggio con biadesivo ad alta tenacità e non necessitano di viti o rivetti da ancorare ai pannelli.

Dissuasori ad aghi contro piccioni e altri volatili

I dissuasori ad aghi contro piccioni e altri volatili sono soluzioni immediate ed efficaci per allontanare gli uccelli infestanti, sono adatti per proteggere superfici non raggiungibili abitualmente dall’uomo.

Realizzati in acciaio inox, i dissuasori meccanici ad aghi sono posizionati su una base in policarbonato. In relazione al tipo di superficie, alle dimensioni e al grado di infestazione da volatili, i tecnici Rentokil applicheranno il dissuasore anti piccione più opportuno.

Il loro utilizzo è pensato per chi cerca una soluzione di disinfestazione a lungo termine con un significativo risparmio sui costi di pulizia e manutenzione.

Reti antivolatili

Le reti antivolatili impediscono agli uccelli di posarsi e nidificare in aree che i volatili infestano facilmente perché protette e riparate. Realizzate in polietilene, queste reti sono certificate no-flame a norma di legge (secondo le direttive 9174 classe 1 italiana) e trattate per resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Le reti anti-volatili vengono fissate alla struttura per mezzo di appositi ancoraggi in inox, i quali sostengono funi in acciaio inox, tenute in tensione da tiranti anch’essi in inox.

Estremamente versatile, questo sistema può essere adattato a qualsiasi struttura interessata dall’infestazione fornendo una soluzione immediata e personalizzata.

Dissuasori sonori o acustici contro gli storni

Tra i volatili infestanti, gli storni rappresentano per alcune aree urbane e rurali un rischio elevato. In particolare, in Italia gli stormi di storni raggiungono il nostro paese durante i cambi di stagione provenendo per la maggior parte da regioni europee nord orientali.

I dissuasori sonori o acustici contro gli storni sono uno strumento efficace per l’allontanamento degli stessi. Gli storni sono uccelli particolarmente sensibili ai metodi di allontanamento sonori e questo tipo di dissuasori sonori riproducono versi di allarme della specie, e i versi di predatori temuti dagli storni. Il risultato è che gli storni preferiranno dirigersi lontano dal presunto pericolo, evitando di danneggiare le strutture.