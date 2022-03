Un anno d’oro per le finestre in Pvc

Nel 2021 le dieci aziende del Gruppo Serramenti e Avvolgibili di Pvc Forum Italia (Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstral, QI Sistemi/Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco e QI Sistemi/Veka), che insieme coprono la maggior parte del mercato degli infissi in Pvc, hanno complessivamente immesso nel mercato italiano oltre 14,2 milioni di metri lineari di telaio per finestre, con un forte incremento del 48% rispetto all’anno precedente.

Il dato è contenuto nell’annuale ricerca di mercato sul serramento in Pvc. Il confronto con il 2020, un anno pandemico, favorisce il risultato. Ma c’è anche l’effetto positivo sul settore conseguente agli incentivi fiscali sia in termini di bonus infissi al 50% e superbonus 110%.

La scelta d’acquisto degli utenti, inoltre, ha premiato il serramento in Pvc per le sue caratteristiche tecniche, di ottimale rapporto costo/prestazione e anche ambientali. Considerando circa 6 metri di profilo telaio per ogni finestra campione, le unità serramento in Pvc prodotte nel 2021 dalle aziende associate sono oltre 2,3 milioni quasi equamente suddivise tra profili bianchi e pellicolati. Sono esclusi dal calcolo i profili persiana, mentre sono compresi quelli per finestre scorrevoli. Quantità equivalenti a circa 42.660 tonnellate sulla base di un peso medio di 18 chilogrammi per unità serramento. Aggiungendo anche le unità finestra importate dall’estero, quantificabili in circa 900 mila, in aumento rispetto al 2020, si arriva ad una rappresentatività totale del Pvc con circa 3,2 milioni di unità.

Il mercato italiano 2021 del serramento, considerando tutti i materiali alternativi, è stimato in circa 6,3 milioni di unità serramento per impiego residenziale e in applicazioni equiparabili per tipologia di utilizzo. Il Pvc rappresenta quindi circa il 52% del mercato totale. Un dato che testimonia la costante crescita di un comparto che nel Duemila non arrivava al 15%. Il giro d’affari generato lo scorso anno dal settore del serramento in Pvc risulta essere in totale di circa 1,3 miliardi di euro.

E la sostenibilità? L’ultimo Bilancio di VinylPlus ha evidenziato nel 2020 un riciclo di 731.461 tonnellate di Pvc provenienti dalle sue molteplici applicazioni, di cui il 48% da profili finestra e prodotti correlati. Dal 2020, prima Vinyl 2010 e ora VinylPlus hanno riciclato un totale di 6,5 milioni di tonnellate di Pvc. A cura del Gruppo Serramenti e Avvolgibili di Pvc Forum Italia Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili (SIPvc) è il principale e più numeroso gruppo di settore interno al Pvc Forum Italia. Le aziende associate rappresentano una significativa parte della filiera italiana del serramento e degli oscuranti in Pvc. A tutela dell’immagine e della qualità e sostenibilità del serramento in Pvc, il Gruppo fornisce in modo sistematico consulenza tecnica, aggiornamento normativo, tutela del mercato, formazione e informazione a tutte le aziende associate.