Ivy, la nuova lampada a sospensione di Lodes

Lodes, azienda italiana specializzata in soluzioni illuminotecniche, ha unito le forze con l’architetto Vittorio Massimo per creare la collezione di lampade a sospensione Ivy (“edera” in inglese).

Ivy è costituita da un anello sospeso a un cavo, che dà energia a un modulo a LED realizzato su misura: dotata di cavo singolo o doppio, nelle versioni Ivy I e Ivy V risponde alla crescente esigenza di flessibilità nell’attuale contesto delle attività architettoniche e di ristrutturazione, consentendo alla lampada di discostarsi dalla fonte di alimentazione a soffitto.

Accostando più lampade, ciascuna completa di doppio cavo, si possono creare composizioni e sovrapposizioni sempre diverse adattandole all’ambiente e incorniciando e valorizzando alcuni dettagli all’interno dello spazio.

Il doppio cavo permette di formare una V collegando un’estremità alla fonte di alimentazione sul soffitto e l’altra in qualsiasi punto a discrezione dell’utente. IVY V può anche essere posizionata su un nuovo rosone multiplo composto da una base con un foro centrale in cui inserire fino a 6 o fino a 12 cavi. Gli utenti possono creare diverse forme a V a partire dal rosone, posizionando il cavo in qualsiasi punto dell’ambiente e fissandolo al soffitto con l’aiuto di un piccolo elemento metallico nero.

Il progetto è ideato per adattarsi a qualsiasi ambiente, dai contesti contract minimalisti e sofisticati dagli hotel ai punti vendita e ai ristoranti, ma anche a living, sale da pranzo e zone di lettura e relax.

L’elemento ad anello di Ivy è in lega di zinco pressofuso ed è proposto in tre diverse finiture: nero opaco, champagne ultra opaco e terra tonalità calda con un tocco di marrone, arancio e rosa.