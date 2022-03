Confimprese-Ey: a febbraio consumi a picco

I nuovi dati dell’Osservatorio permanente Confimprese-Ey, che analizza l’andamento dei consumi di mercato di febbraio 2022 su febbraio 2020 nei settori abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura), indicano un rallentamento delle vendite nel mese di febbraio 2022, che chiude a -14,7% rispetto a febbraio 2020, mese appena toccato dalla pandemia. Continua anche la discesa di abbigliamento-accessori, con una chiusura a -24,9% rispetto a febbraio 2020. Trend meno negativi per la ristorazione a -9,2%. Il retail non food conferma il riallineamento ai livelli pre-pandemia con un mese di febbraio a -2%. In leggero recupero i centri commerciali (ma sempre a -19,5%). La prossimità conferma le mutate abitudini d’acquisto dei consumatori con una flessione contenuta a -5,7%. L’Abruzzo con -8% performa sul mese meglio delle altre regioni. Le Marche precipitano a -25,7%, mentre tra le città Napoli resiste a -9% e Torino è giù al -25%.