Va tutto bene, almeno per l’edilizia. Oltre al turbo dei vari bonus fiscali è in arrivo (e in parte è già arrivata) una cascata di miliardi. Sono gli eurofinanziamenti al Pnrr, il grande piano che prevede opere e relativi appalti che, per il mondo delle costruzioni, sono valutati in 180 miliardi. Un argomento caldo che, di sicuro, è di interesse per il mondo della distribuzione edile. Ed è anche il primo approfondimento in ordine di apparizione che troverete sul nuovo numero di YouTrade.

Ma non bisogna peccare di eccessivo ottimismo, a maggior ragione visto i turbolenti sviluppi della geopolitica, che riempiono le cronache in questi giorni. Perché queste vicende, che sembrano così lontane, sono invece molto vicine all’edilizia: sono, infatti, alla base degli aumenti dei prezzi, a partire da quelli per l’energia. E a questo argomento, davvero di attualità, è dedicato un altro articolo della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore. Sono articoli, insomma, legati a quello che avviene oggi.

Ma il periodico leader nel settore della distribuzione edile affronta, come sempre, anche argomenti legati allo specifico business delle rivendite. Per esempio, con uno speciale dedicato al re della riqualificazione, sua maestà il cappotto. Analisi, mercato, numeri, materiali, tecniche costruttive, soluzioni: non manca nulla in questo approfondimento dedicato a tutti quelli che con il sistema a cappotto hanno a che fare.

Così come, per l’arrivo della primavera, è quasi obbligatorio occuparsi del colore, questa volta in chiave di elemento per l’arredo interno a cui sono dedicate altre pagine. E, infine, sempre dal punto di vista delle attività legate alla distribuzione, YouTrade si occupa di outdoor: le vendite di arredo o materiali per l’esterno decolla, infatti, con l’arrivo della nuova stagione. Da segnalare, ancora, sempre per gli approfondimenti speciali, quello dedicato a macchine e attrezzature, prodotti indispensabili per la filiera dell’edilizia.

