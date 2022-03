AkzoNobel apre un centro di ricerca in Gran Bretagna

Un nuovo centro di ricerca e sviluppo globale da 10 milioni di sterline è stato aperto da AkzoNobel presso la sua sede di Slough nel Regno Unito, aggiungendosi a un elenco crescente di strutture simili situate in paesi di tutto il mondo.

La struttura, che ospita 120 specialisti, fungerà da importante hub all’interno della rete mondiale di ricerca e sviluppo dell’azienda e contribuirà a far progredire ulteriormente le capacità di innovazione di AkzoNobel, in particolare nel settore delle pitture decorative.

È l’ultimo di una serie di centri aperti da AkzoNobel progettati per far progredire ulteriormente lo sviluppo pionieristico dei prodotti dell’azienda. Questi includono una struttura automobilistica in Polonia, un Application Training Center a Dubai, un Innovation Campus a Felling, nel Regno Unito, e un centro globale di innovazione, sviluppo e formazione in Qatar per il business Marine Coatings.