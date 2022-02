Thermophon PV-Eco Green: il sistema a cappotto sostenibile di Settef certificato ETA

Settef presenta Thermophon PV – Eco Green, il sistema a cappotto a basso impatto ambientale certificato ETA, in grado di ridurre in maniera significativa le emissioni di anidride carbonica.

La materia prima alla base del pannello Thermophon PV – Eco Green è, infatti, Neopor® BMB di Basf ovvero la versione Biomass Balance del polistirene espandibile con grafite (EPS) Neopor.

L’applicazione del metodo BMB contribuisce al risparmio di fonti fossili primarie e migliora ulteriormente il profilo ambientale del pannello isolante.

Le emissioni di CO 2 , generate dalla produzione di Thermophon PV – Eco Green, infatti, si riducono del 42% circa rispetto a quelle legate alla produzione del pannello realizzato a partire da Neopor® standard.

«Con il metodo Biomass Balance le fonti fossili necessarie per la produzione di Neopor vengono interamente sostituite da fonti rinnovabili certificate e sostenibili, ovvero da biomassa, come rifiuti organici e scarti di produzione, e rispettivamente attribuite ai prodotti finali utilizzando lo schema di certificazione internazionale REDCert2. In questo modo, contribuiamo all’ulteriore miglioramento del carbon footprint dei prodotti isolanti», spiega Fabio Perrotta, Technical Business Development – South Europe di BASF Italia.

Il pannello Thermophon PV – Eco Green è certificato dall’Organismo di Certificazione accreditato Bureau Veritas in classe A+ secondo lo schema ReMade in Italy. Di fatto, la classificazione che si attribuisce a un prodotto isolante contenente fino al 100% di riciclato e in grado di garantire le ottime qualità, proprietà e prestazioni dell’omologo tradizionale.

Il pannello risulta, inoltre, conforme ai requisiti CAM e totalmente riciclabile, cioè riutilizzabile per la produzione di nuovi pannelli o altri materiali.

Alle migliori prestazioni tecniche il sistema Thermophon PV – Eco Green coniuga un basso impatto ambientale.

«Il nuovo sistema a cappotto è un ulteriore passo in avanti nella strategia di Cromology che riconosce nella sostenibilità ambientale uno dei suoi valori fondamentali, e la partnership con Basf permette di accrescere ulteriormente il nostro know-how», afferma Matteo Beretta, Direttore Marketing Cromology Italia. «Cromology investe costantemente nello sviluppo di prodotti ad elevate prestazioni tecniche con l’obiettivo di progettare un futuro sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle persone».

Il Sistema Thermophon PV – Eco Green sarà disponibile a partire da marzo 2022.

Guarda il video di presentazione del prodotto Settef Thermophone PV – Eco Green