Un numero speciale quello di YouTrade, per aprire un anno che si preannuncia altrettanto straordinario. Il periodico leader nel mondo della distribuzione di materiali per edilizia si ripresenta ai suoi abbonati con i fuochi d’artificio che festeggiano il 2022 ma, soprattutto, un anno record per il mercato.

Giusto, quindi, celebrare il momento con dei contenuti extra. Questo numero di YouTrade, infatti, è abbinato ai Bilanci delle Costruzioni, la pubblicazione che analizza nel dettaglio i conti delle imprese del settore. Quest’anno le classifiche e gli indicatori delle performance finanziarie hanno considerato quasi 2 mila imprese. Un lavoro titanico, ma anche molto utile a chi lavora nel mondo dell’edilizia e della distribuzione, e che comprende anche uno sguardo sul settore brico.

Insomma, basterebbe l’abbinamento con i Bilanci delle Costruzioni per considerare questo numero di YouTrade come imperdibile. Ma non bisogna dimenticare la proposta editoriale del periodico, che è particolarmente ricca.

Tra gli argomenti caldi non poteva mancare il superbonus, con uno spazio dedicato alle novità e alle soluzioni connesse con la riqualificazione energetica degli edifici, compreso un focus sul cappotto. E collegato all’argomento ristrutturazioni, YouTrade prevede un approfondimento centrato sulle finestre, con le novità del settore. Altre pagine, questa volta nella sezione dei Quaderni tecnici, sono invece dedicate ai sistemi di verde rampicante sulle pareti esterne: come realizzarli? E quanto sono efficaci? Da segnalare, tra i tanti articoli che arricchiscono il nuovo numero di YouTrade, anche quelli centrati sullo smart building, uno dei trend dell’edilizia moderna, e sul mercato immobiliare nella prospettiva del 2022.

YouTrade più i Bilanci delle Costruzioni: un’abbinata vincente che non si può perdere. Abbonati ora a YouTrade!

Scopri qui come ricevere la copia singola de I Bilanci delle Costruzioni 2021