The Micro Lab: con Makita una gamma completa per la lavorazione del legno

A pochi passi da Roma, nel piccolo laboratorio The Micro Lab ricavato da una vecchia carrozzeria, Andrea Valeri e la moglie Flavia portano avanti la loro attività di creazione di oggetti d’arredo e piccolo mobilio. Oltre al lavoro artigiano, la coppia realizza anche video help / tutorial che illustrano come realizzare passo passo i manufatti o come utilizzare nel modo migliore gli utensili necessari alla loro costruzione.

Da sempre parte della dotazione di The Micro Lab, gli utensili Makita hanno un ruolo strategico per risultati a regola d’arte.

Tra i prodotti Makita più utilizzati spiccano il banco sega 2704W, la troncatrice radiale 40Vmax LS002GZ01 e la sega ad immersione 18Vx2 DSP601ZJU. L’equipaggiamento comprende inoltre il potente aspiratore Wet & Dry di ultima generazione VC4210LX che permette di eseguire lavorazioni del legno con una adeguata gestione delle polveri derivate (1% max di rilascio polveri attraverso il filtro Classe “L”).

«Lavorare senza respirare nemmeno un granello di polvere è un sogno che fino a qualche anno fa sembrava irrealizzabile, mentre con Makita si è avverato. Grazie all’aspiratore, inoltre, si mantiene sempre l’area di lavoro pulita, risparmiando tempo e migliorando sensibilmente la qualità del lavoro e della vita in laboratorio», afferma Andrea.

E prosegue: «Ancora prima di intraprendere l’attività possedevo trapani e avvitatori di questo marchio. Quando poi abbiamo deciso di trasformare il nostro hobby in un vero e proprio lavoro, io e Flavia abbiamo deciso di ampliare il nostro parco utensili, aggiungendo macchine utili alla lavorazione del legno: fresatrici, troncatrici radiali, seghe circolari, levigatrici, banco sega. Oggi la gamma Makita che utilizziamo annovera anche articoli di nuova generazione XGT di prodotti a batteria, che consentono di lavorare con grande versatilità e in modo veloce con performance elevatissime».

Le attrezzature a batteria Makita XGT offrono alta qualità e precisione, affidabilità e un’ampia autonomia. Inoltre sono dotate di sistemi di sicurezza all’avanguardia che proteggono l’operatore senza limitare in alcun modo l’efficienza dello strumento.

Appassionato del proprio lavoro, il titolare di The Micro Lab si è sempre più legato al marchio Makita, tanto da iniziare a collaborare direttamente con Makita Italia testando le attrezzature e recensendone le peculiarità e i campi di utilizzo.

Focus prodotti

2704NW Sega da banco portatile 260 mm – 1.650 W Avviamento morbido

Sega da banco con piano telescopico, motore di elevata potenza e freno motore. Dima laterale per tagli di precisione e nuovo sistema di protezione lama. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5m. In dotazione lama TCT, dima e giunto di aspirazione.

Potenza: 1.650 W

Velocità a vuoto: 5.200 g/min

Lama: 260 mm

Foro lama: 30 mm

Inclinazione taglio: 45° sx

Capacità di taglio: 90° 93 mm / 45° 64 mm

Dimensioni: 715>1.095 x 753>1.066 x 483

Peso: 35,2 kg

VC4210LX Aspiratore professionale Wet & Dry 1.200 W Classe “L” con pulizia automatica del filtro

Motore da 1.200 W per polveri e liquidi. Filtro Classe “L” (Low Risk) che rilascia nell’aria max 1% delle polveri derivate. Start automatico, contenitore in acciaio. Filtro “Pet” impedisce a polveri e detriti di raggiungere la turbina di aspirazione. Pulizia automatica del filtro depressione max 22 kPa – Capacità di raccolta: 34 Litri (polveri) 30 Litri (liquidi).

Potenza: 1.200 W

Portata aria: 4,5 m3/min

Depressione max: 25 kPa

Capacità serbatoio: 34 L (polveri) / 30 L (liquidi)

Pulizia filtro: automatica

Classe filtro: L

Wet & Dry: sì

Sacchetto polveri: P-70203

Peso: 15 kg

LS002GZ01 Troncatrice radiale per Legno 40Vmax 216 mm BL Motor AWS

Ideale per tutte le lavorazioni di taglio di supporti in legno, la ricercata ergonomia consente un utilizzo preciso ed in estrema sicurezza. La struttura della macchina permette un posizionamento a filo muro sfruttando la tecnologia dei binari posizionati a lato lama. L’elevata corda della lama permette tagli di elevate dimensioni: a 0° di 70 mm x 312 mm. Dotata di sistema AWS per collegamento Bluetooth con utensili. Motore Brushless di elevate prestazioni.

Batteria: 40Vmax

Lama: 216 mm

Velocità a vuoto: 4.800 g/min

Capacità taglio max: 90° 70 x 312 mm

45° dx 30 x 312 mm

45° sx 50 x 312 mm

Dimensioni: 702 x 551 x 557

Peso: 15,7 kg

DSP601ZJU Sega circolare ad immersione 18Vx2 165 mm BL Motor AWS

Leggera ed ergonomica, adatta per tutte le lavorazioni di taglio supporti in legno. Ripristino di scassi su piani in legno per la posa di lavelli o simili. Possibilità di collegamento Bluetooth ad unità di aspirazione AWS. Potente motore Brushless da 36V alimentato da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli utensili della serie LXT.

Batterie: 18Vx2

Lama: 165 mm

Capacità di taglio: 90° 56 mm

Velocità a vuoto: 2.500 – 6.300 g/min

Dimensioni: 346 x 241 x 272 mm

Peso: 4,4 kg