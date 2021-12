Nuovo stucco per giunti Fugenfüller Advanced by Knauf Italia

Knauf Italia lancia Fugenfüller Advanced, nuovo stucco che affianca l’innovativa lastra GKB Advanced. Oltre alla stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con nastro in carta microforata o in rete, è particolarmente adatto per la stuccatura a tutta superficie fino al livello Q4.

«La nostra costante propensione all’innovazione ci ha spinto a investire in ricerca e sviluppo per innalzare gli standard dei nostri sistemi costruttivi e ampliare la grande famiglia di soluzioni Knauf con la linea Advanced, di cui il nuovo Fugenfüller oggi entra a far parte. È una linea che riunisce le nostre migliori proposte, evolute e innovate fin dalla loro struttura più profonda, per assicurare maggiori vantaggi in termini di prestazioni, di facilità di applicazione e di sostenibilità, per offrire sempre il massimo ai professionisti dell’edilizia e agli utenti finali», sottolinea Damiano Spagnuolo, Marketing & Product Manager di Knauf Italia.

Stucco in polvere con leganti a base di gessi naturali, Fugenfüller Advanced è pronto all’impasto e garantisce eccellenti performance meccaniche ed estetiche, con la massima sostenibilità.

La composizione di Knauf Fugenfüller Advanced è studiata in modo da garantire una eccellente stabilità dimensionale, che annulla il rischio di fessurazione nei giunti nonché perdite di volume e rischio di ritiro.

Fugenfüller Advanced offre elevatissime prestazioni meccaniche per una eccellente resistenza alla compressione e alla scalfittura nonché una perfetta adesione al cartone.

Inoltre, ottimizza i tempi di lavorazione a vantaggio di chi lo applica perché riduce le mani di stuccatura necessarie e allo stesso tempo aumenta la velocità di esecuzione della stuccatura al livello Q4 per una eccellente qualità di superficie.

Fugenfüller Advanced permette di effettuare stuccature di alta precisione e garantire una resa estetica impeccabile su ogni superficie.

Totalmente privo di pigmenti grigi, offre uno spiccato punto di bianco che favorisce l’esecuzione di lavori di altissima qualità grazie all’uniformità del colore. Inoltre, consente di applicare ogni genere di finitura ottenendo superfici perfettamente bianche e lisce, apprezzabili anche con luce radente.

Il prodotto ha una emissione di VOC ridottissima, testata in camera di prova secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006 e certificata dalla “Eurofins Indoor Air Comfort Gold”. Allo stesso tempo, garantisce la conformità ai requisiti per le certificazioni di edifici sostenibili (Lead, Breeam, ecc.).

Il rispetto per l’ambiente abbraccia l’intero processo produttivo di Fugenfüller Advanced, a partire dalla gestione sostenibile della cava. Lo stucco viene prodotto infatti con gesso naturale proveniente da cave situate nelle immediate vicinanze degli stabilimenti produttivi. Le ridotte emissioni di CO2 lungo l’intera filiera produttiva e il sacco in carta FSC sono ulteriori garanzie di una gestione rispettosa delle risorse naturali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

▪ Ideale per ogni tipo di stuccatura

▪ Perfetto per stuccature Q4 a tutta superficie

▪ Eccellente finitura e scorrevolezza

▪ Elevato punto di bianco.

▪ Sacco con maniglia per una più facile trasportabilità

▪ Sacco in carta certificata FSC

▪ Eurofins Indoor Air Comfort GOLD sulle bassissime emissioni di VOC

▪ Eurofins LEED Confirmation V4 & V4.1 Beta ▪ Marcato CE secondo UNI EN 13963 tipo 3B