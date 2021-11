Lo scaldasalviette Equilibrio di Cea Design vince i German Design Awards 2022

Lo scaldasalviette e scalda-accappatoio elettrico Equilibrio di Cea Design vince il German Design Awards 2022 nella categoria Excellent Product Design – Energy.

Disegnato da Natalino Malasorti, fondatore e direttore artistico di Cea Design, Equilibrio è realizzato in acciaio inossidabile e composto da uno o più elementi disponibili in due lunghezze, da 580 mm e da 1060 mm, installabili sia in verticale che in orizzontale. È disponibile nelle varianti satinato e lucidato e in tutte le finiture speciali Cea (Black Diamond, Bronzo, Rame e Light Gold) ecologiche e biocompatibili.

Alimentato ad energia elettrica a basso voltaggio (24 Volt), secondo i principi del risparmio energetico, si adatta facilmente ad ogni ambiente domestico. Il corpo a incasso universale e libero, ne determina la massima componibilità e/o ripetibilità.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Attraverso questo progetto l’azienda continua a rispondere alle esigenze di architetti ed interior designer con versatilità, competenza ed efficienza. Equilibrio abbina in modo esemplare design, pulizia delle forme, modernità delle idee e innovazione tecnologica», dichiara Roberta Bertacco, founder e managing director dell’azienda.