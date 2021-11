Lavorare in modo sicuro con l’abbigliamento ad alta visibilità Mewa

Conformi alla norma ISO 20471, gli indumenti ad alta visibilità Mewa forniscono una protezione affidabile in ogni stagione e condizione atmosferica, grazie all’inserimento di strisce riflettenti orizzontali e verticali.

Gli indumenti ad alta visibilità sono obbligatori in vari settori e situazioni di lavoro, ad esempio nei lavori stradali, per la raccolta di rifiuti, negli interventi di soccorso, nei lavori ferroviari.

La gamma completa Mewa comprende diverse collezioni certificate, che offrono numerose possibilità di combinazione e si adattano alle esigenze di chi le indossa: ad esempio Mewa Dynamic Reflect è adatta a chi cerca un abbigliamento ad alta visibilità che garantisca la massima libertà di movimento e flessibilità, mentre Hi-Vis offre una sicurezza ottimale in ogni momento e in ogni condizione di luce.

E ancora, la linea di abbigliamento protettivo Multiwear “segnaletica” protegge dalle intemperie e garantisce nello stesso tempo un’alta visibilità. E infine c’è Outdoor Reflect, integrazione della collezione base outdoor, con indumenti comodi, traspiranti e protettivi ad alta visibilità.

Oltre all’alta visibilità, gli indumenti Mewa combinano sicurezza, qualità, durata e comfort. Le camicie e i pantaloni si adattano perfettamente ad ogni movimento. L’abbigliamento non ostacola i movimenti di flessione e di allungamento. Le giacche, i gilet e i pantaloni sono anche dotati di tasche e passanti, per far sì che gli attrezzi siano sempre a portata di mano.

Mewa offre le linee di abbigliamento ad alta visibilità esclusivamente in Full Service. In questo modo tutti i dipendenti hanno diverse dotazioni di indumenti che vengono ritirati periodicamente secondo un calendario concordato, per essere lavati e riparati in modo professionale e con le tecniche più innovative, per mantenere l’effetto protettivo.