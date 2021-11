Cappotto hi-tech con Isolareflex, distribuito in esclusiva da Boero

Si chiama Isolareflex ed è un innovativo sistema di isolamento termico a secco per l’efficientamento energetico. Questa nuova soluzione per il cappotto è in grado di garantire importanti vantaggi sia nella velocità e flessibilità della posa in opera sia in termini tecnici e prestazionali. Ora Boero, gruppo genovese specializzato nel trattamento delle superfici e punto di riferimento per progettisti e architetti, diventa distributore esclusivo di Isolareflex.

Il sistema, brevettato in Italia e in Europa, è costituito da una controparete in acciaio con rivestimento in zinco magnesio a cui è ancorato uno strato isolante termoriflettente composto da 19 strati di alluminio e un pannello in fibrocemento, distanziati da due camere d’aria. Sfruttando l’eccellente capacità isolante e l’ottimo potere riflettente dell’alluminio, infatti, è possibile offrire elevate prestazioni già con una stratigrafia compatta di soli 9,3 centimetri.

L’effetto barriera generato assicura un’ottima protezione termica, sia in estate sia in inverno, oltre a offrire un importante contributo per l’isolamento acustico e assicurando un generale miglioramento del comfort abitativo.

Ci sono anche altri vantaggi offerti da questo nuovo sistema: per esempio, la velocità di posa, grazie all’utilizzo di elementi prefabbricati già pronti per il montaggio, il ridotto ingombro, l’elevata resistenza agli urti, alle fessurazioni e alle cavillature garantita dall’ottima elasticità del sistema.

È, inoltre, una struttura flessibile capace di adattarsi a qualsiasi edificio, consentendo l’isolamento termico di differenti forme architettoniche, applicabile anche ai supporti più difficili che normalmente non favoriscono l’adesione dei collanti in commercio con una conseguente riduzione dei tempi di preparazione preliminare del supporto.

In più, l’energia di irraggiamento solare che investe la superficie viene riflessa dal sistema permettendo così l’utilizzo anche di tinte scure.

Una proposta unica che si differenzia sul mercato dei sistemi di isolamento termico estivo e invernale anche per l’innovativa tecnologia che agisce sulla componente radiante della propagazione del calore per un miglior comfort abitativo, favorendo anche l’eliminazione della condensa interstiziale.

L’ancoraggio meccanico rende, inoltre, il sistema «collaborativo» con la parte strutturale, rendendo Isolareflex integrabile in progettazioni antisismiche.

L’efficacia di Isolareflex, d’altra parte, è stata testata dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ne ha riconosciuto le prestazioni termiche e strutturali, ottenendo anche la Valutazione tecnica europea (Eta) in conformità con quanto previsto dalla Guida Etag 004 e le certificazioni Cam (Criteri Minimi Ambientali).