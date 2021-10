Il XIV Convegno YouTrade fa il pieno di consensi

Sintetizzare l’evento come un successo sarebbe riduttivo. Perché il XIV Convegno YouTrade, che si è tenuto a Villa Quaranta (Ospedaletto di Pescantina, Verona) è stato qualcosa di più. E non soltanto per il numero di partecipanti, ma per il gradimento di chi, in presenza (170 partecipanti) e in diretta streaming, ha seguito gli interventi dei relatori. Basti dire che alle 14 la platea della grande sala che ha ospitato il convegno era ancora gremita e attenta, nonostante l’ora tarda.

La cronaca dell’evento organizzato da Virginia Gambino Editore può partire dall’idea di entrare subito in argomento. Il titolo del convegno, infatti (Investire, unirsi o vendere? La distribuzione edile di fronte a nuove scelte) rappresentava quello che è un aspetto di primo piano per gli imprenditori del settore e, per molti, anche un punto dolente.

Come affrontarlo, dunque? Il convegno è partito da qui, con la testimonianza di tre protagonisti della distribuzione, Dante Cianciosi, Marco Orsolini e Gianluca Zanutta, che hanno risposto a dieci domande con l’obiettivo di fotografare lo status del settore. Alle loro argomentazioni hanno risposto successivamente, in una sorta di ping pong dialettico, i rappresentanti di grandi gruppi come Gian Luca Bellini (Made), Matteo Camillini (Bigmat) e Fernando Cislaghi (Dec).

Due punti di vista diversi che, però, sono stati collegati dall’intervento di Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e docente di Strategy and Marketing all’ateneo milanese. Un intervento pirotecnico che, come nelle abitudini di Noci, ha ipnotizzato la platea con indicazioni, previsioni, ma anche critiche puntuali sulle strategie delle distribuzione. O, più precisamente, per le rivendite che non si adeguano alla trasformazione in atto.

Come, d’altra parte, ha mostrato il coordinatore del Centro Studi YouTrade, Federico Della Puppa, con un confronto tra la situazione italiana e quella dei gruppi di distribuzione esteri. Il convegno, come è ormai tradizione, è stata anche l’occasione per fare il punto sulla congiuntura del settore e, appuntamento atteso, la consegna degli ambiti YouTrade Awards.

Grande interesse anche per i workshop del pomeriggio: Come migliorare la redditività con un clic e Allarme dissesto idrogeologico (e come spendere 2,5 miliardi). Il primo ha affrontato gli aspetti della tecnologia legata al business e ha visto come relatore Umberto Bramani, amministratore delegato di NAV-lab; il secondo, dedicato al tema del dissesto idrogeologico, ha avuto come relatore Toni Principi, vicepresidente di Aises e Finco.

La sintesi delle relazioni, grafici e tabelle, assieme agli atti del convegno saranno disponibili online e sul prossimo numero di YouTrade.

