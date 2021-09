Unifix: tris vincente per il business delle rivendite edili

Unifix è uno dei player più evoluti nel settore delle rivendite di edilizia, della ferramenta, delle carpenterie legno, della grande distribuzione, del settore elettrico ed Its. La formula: una continua ricerca di prodotti innovativi e a una rete di vendita professionale e capillare sull’intero territorio nazionale, ma anche a qualcosa di più.

L’azienda ha in catalogo oltre 15 mila prodotti, ma l’offerta di Unifix riguarda anche i servizi. Come la piattaforma Unishop, software dedicato alla clientela pensato non tanto come strumento per l’invio ordini, ma come un consulente all’acquisto intelligente.

Ma anche attraverso tre proposte che, insieme a Unishop, costituiscono un pacchetto integrato all’interno delle attività Unifix, che consente alla rivendita di passare dall’approccio Business2Business a quello Business4Business con consulenza commerciale, allestimento, progettazione, software e formazione.

RETAIL360

Retail360 è il progetto in partnership con Logicà (leader nel settore della logistica distributiva con oltre 200 punti vendita realizzati sul territorio nazionale) ha come obiettivo quello di analizzare e rinnovare gli spazi dell’attività commerciale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ognuno, trasformando il semplice deposito di materiali in un luogo di vendita a tutto tondo, capace di massimizzare la redditività dell’attività commerciale.

UNIFORMAT

Uniformat è una soluzione altamente modulare, dedicata a chi all’interno della rivendita edilizia vuole massimizzare la redditività di ogni comparto merceologico (viteria, fissaggio, carpenteria legno, chimica, taglio e misurazione, guanti) attraverso un concetto di shop-in-shop, con l’obiettivo di aumentare le rotazioni e ridurre le scorte a magazzino, il tutto con una veste grafica che valorizza e migliora la comunicazione al cliente finale.

U-ACADEMY

Unifix Academy è un’accademia di formazione, nata da una lunga e approfondita. conoscenza del mondo delle rivendite specializzate e vuole offrire alla clientela di Unifix percorsi specialistici per qualificare e potenziare le competenze degli addetti alla vendita ed i professionisti di questi ambiti.