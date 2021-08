Speciale Controsoffitti: Polymaxitalia, quando il silenzio calza a pannello

Phonoprill è la lastra fonoimpedente che, assieme ai fissaggi specifici antivibranti Elastic Ori e al pannello Polywall in fibra di poliestere, compone un controsoffitto acustico a basso spessore che permette di isolare i rumori provenienti dagli inquilini dei piani superiori.

Prodotta da Polymaxitalia, azienda di Castelfranco Veneto (Treviso), specializzata in isolamento acustico dal 1993, la lastra è composta da cartongesso accoppiato a uno strato smorzante fonoisolante costituito da una miscela di gomme sintetiche provenienti da eco-riciclo.

Lo speciale strato resiliente prodotto in riciclato di gomme industriali, accoppiato alla lastra di cartongesso, offre un altissimo isolamento acustico unito a una posa pratica e veloce.

Il pannello si applica su orditura metallica oppure, in alcuni casi, può essere incollato direttamente, mediante apposito collante, alla superficie verticale da trattare. Un controsoffitto che si può eseguire tranquillamente in ogni abitazione e che consente un miglioramento acustico certificato di 19 dB in soli 6 centimetri di spessore.

Il potere fonoisolante del prodotto raggiunge un ottimo livello anche nelle pareti non isolate e permette un’ottimizzazione acustica sovrapponendo il sistema ad un’altra lastra in gesso rivestito a giunti sfalsati.