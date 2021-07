Uniformat Unifix: un pacchetto per vendere di più con la formula shop-in-shop

Shop-in-shop, un negozio nel negozio: è una delle strategie che consentono di aumentare le vendite e, contemporaneamente, la soddisfazione dei clienti.

Ma come organizzare il punto vendita? Unifix, all’interno del variegato panorama italiano legato al mondo della rivendita edilizia, è indubbiamente una fra le realtà più dinamiche ed innovative, non solo per il suo catalogo prodotti, ma anche, e soprattutto, per gamma di soluzioni di business for business che mette a disposizione dei propri partner commerciali.

Fra queste proposte, quella che indubbiamente può essere considerata un vero punto di forza dell’azienda, è Uniformat. Grazie a un’esperienza di oltre 40 anni all’interno di questo settore, Unifix ha messo a punto la soluzione espositiva ideale per chi, all’interno della propria rivendita edilizia, vuole massimizzare la redditività di ogni comparto merceologico attraverso un concetto di shop-in-shop, con l’obiettivo di valorizzare e migliorare la visibilità e la comunicazione al cliente finale dei prodotti proposti.

Uniformat è un pacchetto studiato sulle specifiche esigenze del cliente e che consente quindi la massima libertà di scelta sulle gamme prodotto, con un’attenzione particolare rivolta alla redditività e alla rotazione degli articoli sugli scaffali.

Volendo sintetizzare si può affermare che scegliendo la soluzione format, il cliente ha subito quattro vantaggi competitivi:

1. Una resa altamente performante per metro quadrato, grazie alla selezione dei prodotti migliori per ottenere una forte rotazione e, quindi, massima redditività.

2. Una logistica centralizzata a Terlano (Bolzano), che consegna su tutto il territorio nazionale in 24/36 ore con un grado di evasione medio del 98,5%, che consente al cliente di evitare di immobilizzare capitale con scorte di prodotto.

3. Una proposta shop-in-shop con gestione completa dell’assortimento e dei riordini da parte del consulente di vendita in zona Unifix.

4. Una comunicazione dedicata che permette ai clienti finali di orientarsi facilmente sull’espositore, fino al prodotto desiderato.

La forte modularità del progetto ha consentito di creare, per la parte ferramenta in edilizia, Format Edilizia, un pacchetto che, oltre al supporto degli 80 consulenti di vendita costantemente presenti sull’intero territorio nazionale, permette una gestione dell’assortimento estremamente semplificata, grazie a Unishop (software utilizzabile con scanner).

Sempre in tema di sviluppo, è stato introdotto un nuovo format dedicato al settore Its, nel quale la vasta gamma di prodotti Unifix viene arricchita dalla presenza di due prestigiosi marchi internazionali (Cetaform e Plano) leader nei loro settori, nel campo degli utensili manuali professionali e dei portautensili top di gamma.

Il progetto Uniformat è già stato adottato in Italia da numerosi punti vendita, che ne hanno potuto constatare sia la forte modularità che, quel che più conta, il reale impatto economico sulla propria attività commerciale.

Novità degli ultimi giorni è anche il restyling completo del design riguardante il format Edilizia: una nuova struttura visiva minimalista e contemporanea che, oltre a porre maggiore accento sulla cromia del blu Unifix, è stata studiata per offrire all’utente finale un’esperienza di fruizione dei prodotti ancor più lineare e diretta.