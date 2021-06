Intitolata a Giorgio Squinzi la via di Polyglass a Ponte di Piave

È stata ufficialmente intitolata a Giorgio Squinzi, mancato nel 2019, la strada di accesso alla sede Polyglass, azienda di Ponte di Piave (Treviso) parte del Gruppo Mapei dal 2008.

La variazione della toponomastica, fortemente voluta da Pierluigi Ciferni, CEO di Polyglass, è stata ufficializzata oggi 30 giugno 2021, durante la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei figli di Giorgio Squinzi e attuali amministratori delegati del Gruppo, Veronica e Marco Squinzi, e della sorella Laura Squinzi, presidente del Consiglio d’Amministrazione Mapei.

Mapei e Polyglass, accomunate da un’origine familiare, sono cresciute insieme fino a realizzare risultati importanti nel settore della produzione di membrane impermeabilizzanti per l’edilizia, grazie a una visione basata su impegno, etica, ricerca dell’eccellenza, legame con il territorio unito a una prospettiva internazionale.

All’evento hanno partecipato diverse autorità in rappresentanza di Confindustria, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Ponte di Piave.

Subentrato al padre Rodolfo nella direzione imprenditoriale del Gruppo Mapei, Giorgio Squinzi ha trasformato l’azienda familiare in una multinazionale, leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia, con circa 11.000 dipendenti in 57 paesi in tutto il mondo. Il suo motto “Mai smettere di pedalare” ha rappresentato il suo approccio al lavoro e alla vita.

Giorgio Squinzi ha ricoperto diverse cariche istituzionali: Presidente di Federchimica dal 1997 al 2003 e dal 2005 al 2011, Presidente del CEFIC, l’Associazione dell’Industria Chimica Europea, dal 2010 al 2012 e Presidente di Confindustria tra il 2012 e il 2016.

Numerosi anche i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni: nel 1996 l’Ambrogino d’oro, nel 1998 la massima onorificenza di Cavaliere di S. Gregorio Magno in Vaticano, la nomina di Cavaliere del Lavoro. Nel 2013 il Presidente della Repubblica gli conferisce l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

All’impegno costante per la famiglia e l’azienda ha affiancato, negli anni, un’attività degna di nota nello sport, nella cultura e nel sociale, contribuendo anche al restauro numerosi importanti edifici del patrimonio culturale e artistico e sostengo numerosi progetti di ricerca scientifica e iniziative di beneficenza.