Boero firma il nuovo piano colore di Casale Monferrato

Boero mette a servizio della città di Casale Monferrato la sua esperienza professionale nell’analisi del contesto urbano e delle preesistenze cromatiche degli edifici per definire il nuovo piano del colore della città.

In partnership con il Settore Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune, l’azienda ha finalizzato un progetto di intervento per la riqualificazione cromatica dei centri storici di Casale e di Terranova, all’ambito collinare ricompreso nel Sito Unesco delle Langhe e del Monferrato, alla collina con falde calcifere in sponda destra del Po, alle fasce ambientali dei fiumi e dei torrenti e al parco del Po.

Nuovo piano colore per Casale Monferrato

Il nuovo piano colore di Casale Monferrato, che sarà presentato al pubblico il prossimo 3 luglio, fornisce al cittadino che intende intervenire sul proprio fabbricato le tipologie di cromie, materiali e decorazioni che più si identificano con la storia e il paesaggio monferrino-casalese.

La gamma cromatica dovrà essere riconducibile ai colori della tradizione della città, che spazia dai gialli/ocra ai gialli rosati, quasi rossi, passando per i grigi pietra, a cui si aggiungono per il solo centro storico i toni del verde e dell’azzurro.

In base alla ricchezza dell’apparato decorativo si dovrà, inoltre, ricorrere all’utilizzo combinato e coerente dei colori ammessi, garantendo sempre la differenziazione del fondo dagli altri elementi decorativi (quali basamenti, zoccolature, ecc..)., consentendo la coloritura monocromatica solo per edifici privi di rilievi e decorazioni.

Infine, per i supporti in legno e ferro, oltre alle colorazioni tradizionali nelle gamme del verde e del marrone, potranno essere utilizzati anche i grigi, in considerazione di una tradizione sedimentata nel tempo più variegata e alla ricchezza di alcuni prospetti.

Il nuovo piano del colore di Casale Monferrato, che si aggiunge agli oltre 80 interventi di questa tipologia eseguiti ad oggi da Boero sul territorio nazionale, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato volto ad aumentare la percezione del costruito della città come valore assoluto da perseguire e bene comune per tutti i monferrini.

Come è nato il piano colore di Casale Monferrato

Per giungere alla finalizzazione del nuovo Piano del Colore è stato avviato un intenso percorso di analisi preliminare basato su una ricerca archivistica e storica. A queste attività si sono affiancate specifiche operazioni di rilievo cromatico, a cui ha fatto seguito la riproduzione presso il laboratorio di Ricerca & Sviluppo di Gruppo Boero e la successiva verifica in loco che ha portato all’individuazione della “tavolozza dei colori”.

Tutte le analisi eseguite sui fronti edilizi non si sono limitate al colore del fondo e dei paramenti murari, ma hanno riguardato anche le decorazioni e gli elementi architettonici di vario genere, gli infissi, le parti in legno degli stessi e delle vetrine e gli elementi in ferro.

Sulla base della tipologia costruttiva degli edifici e dei risultati emersi dalle analisi, i prodotti minerali, a base di silicato e polisilicati di potassio per edifici storici, e quelli a base di polimeri silossanici, sono stati individuati come i più idonei per l’intervento di recupero.

In particolare, i prodotti minerali della linea Silnovo di Boero, a base di polisilicati di potassio, sono stati scelti per la possibilità di eseguire decorazioni e tecniche di velatura o spugnatura, oltre ad offrire un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e al degrado, un’elevata permeabilità al vapore e un basso assorbimento all’acqua.

La linea Ariete, a base di resine silossaniche, rappresenta, invece, la più innovativa soluzione per la protezione delle facciate, offrendo il miglior compromesso tra idrorepellenza e traspirabilità. Tra le sue caratteristiche distintive, l’ottima permeabilità al vapore acqueo e l’elevata idrorepellenza, la resistenza all’attacco di muffe e la bassa ritenzione dello sporco.