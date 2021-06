60 anni per De Faveri, che mira a triplicare le sue risorse nei prossimi tre anni

De Faveri, azienda specializzata in sistemi performanti per infissi, con numerose soluzioni sia su misura che in kit, compie 60 anni.

Fondata nel 1961 per volontà di Luigi De Faveri, dopo dieci anni dedicati alla carpenteria in generale, l’azienda inizia a progettare e produrre controtelai per infissi. Nel 1987 viene prodotto il primo controtelaio a taglio termico, una innovazione che rappresenta ancora oggi il fiore all’occhiello della produzione aziendale, che si è allargata fino a comprendere una gamma completa di sistemi per infissi performanti, depositando decine di brevetti, modelli di design e marchi.

Tra questi TiQuadra, il monoblocco coibentato DeFAVERI aderente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e di conseguenza idoneo al superbonus 110%: oltre a evitare la formazione di muffe, condense, spifferi d’aria, completando la coibentazione della casa, guarda sempre più all’ambiente con l’introduzione di materiali riciclati.