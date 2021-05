Tassullo e Steldo: un matrimonio che dura da 25 anni

L’appartenenza geografica a uno stesso territorio, il Trentino, è forse l’ingrediente segreto che ha cementato la partnership ultraventennale tra il multipoint Steldo e Tassullo, oggi marchio del Gruppo Miniera San Romedio.

Nato nel 2018 per salvaguardare il know-how centenario di Tassullo, che aveva attraversato un periodo di difficoltà aziendali, il gruppo è tornato ai livelli di piena produzione, con un assetto societario rinnovato che ha ricostruito una rete commerciale efficiente e capillare.

«Il prodotto non ha mai avuto problemi, ha sempre funzionato, garantendo sempre un’ottima qualità», spiega Enrico Chistè di Steldo. «Il problema era nell’organizzazione aziendale. La nuova proprietà è riuscita a ricostruire l’affidabilità del marchio, offrendo organizzazione e presenza dove prima c’era l’abbandono».

«Quando siamo partiti due anni fa, la nostra sfida principale è stata quella di riconquistarci la fiducia e la credibilità sul mercato, e ci siamo riusciti grazie soprattutto alla qualità dei prodotti», afferma Alessandro Meneghelli, direttore commerciale del Gruppo Miniera San Romedio.

«Abbiamo chiuso il 2020 con un incremento del 20%, un risultato in netta controtendenza con tutti gli indicatori di mercato, che ci ha dato grande soddisfazione. Siamo in fase di investimento e stiamo puntando anche a nuovi mercati, quindi siamo ottimisti anche per il futuro».

Domanda. Quanti rivenditori il Gruppo Miniera San Romedio ha come partner sul territorio nazionale?

Risposta. Abbiamo un pacchetto clienti che sfiora le 1800 unità e i rivenditori equivalgono a oltre l’80% del fatturato.

D. Il rapporto tra Tassullo e Steldo è storico. Come si articola il vostro rapporto con gli altri rivenditori?

R. Abbiamo rapporti sia con i gruppi di acquisto che con i rivenditori indipendenti. Lo zoccolo duro del nostro fatturato è il Nord Est, anche per motivi storici e produttivi, vista la presenza dei due stabilimenti a Ville d’Anaunia e Mollaro, in provincia di Trento. Oggi copriamo completamente il territorio nazionale, da Vipiteno alla Calabria, e stiamo puntando alla Sicilia. Ci arrivano richieste anche da zone in cui non c’è copertura commerciale e questo ci dà grande soddisfazione. Abbiamo inoltre un’importante quota di fatturato all’estero, soprattutto in Austria e Germania, e stiamo cercando di aumentare ulteriormente il nostro raggio di azione.

D. Quali sono i plus che offrite ai rivenditori?

R. Tassullo è un marchio con oltre 110 anni di storia, e la calce idraulica naturale è il prodotto che ci ha fatto conoscere in tutto il mercato nazionale. Oltre all’innegabile qualità del materiale, puntiamo a valorizzare le materie prime, sia il legante che l’inerte stesso, garantendo soluzioni che diano un valore aggiunto al distributore. Vogliamo smarcarci dalla logica del prezzo e offrire un approccio più tecnico, per aggiungere valore al lavoro del rivenditore e lavorare in sinergia.

D. Quali sono le principali soluzioni che distribuite attraverso la rivendita?

R. Abbiamo prodotti con una storicità consolidata, dai rasanti alle finiture, dai collanti per cappotti a tutta una serie di prodotti a base di calce idraulica naturale che hanno molta richiesta sul mercato.

D. Quali sono i principali servizi che offrite al rivenditore?

R. Siamo in grado di proporre un servizio alla progettazione, che in parte supporta anche la distribuzione edile. Tassullo infatti punta a un approccio tecnico che spesso aiuta il rivenditore a risolvere delle criticità o richieste che arrivano dall’impresa stessa o dal progettista.

D. Come rispondete al bisogno di formazione delle rivendite e dei suoi clienti?

R. Abbiamo collaboratori e key account tecnici in grado di fare formazione sia alla forza vendita dei rivenditori che ai clienti finali. In funzione delle richieste che arrivano, siamo in grado di proporre la soluzione più corretta.

D. Come avete fatto nel periodo di emergenza covid?

R. Abbiamo attivato una serie di webinar rivolti ai vari ordini professionali e organizzato meeting su appuntamento per formare il personale delle rivendite. Quando si tornerà in presenza vogliamo tornare ai corsi formativi in presenza in sede e offrire la possibilità di far visita alla miniera, un’esperienza unica che lascia in tutti un bellissimo ricordo.

D. Qual è il prossimo obiettivo dell’azienda?

R. Miriamo a essere presenti in modo più capillare e siamo alla ricerca attiva di personale. Recentemente abbiamo inserito nuove figure, solo nella direzione commerciale abbiamo fatto sei nuove assunzioni, puntando su persone con una comprovata formazione tecnica, che ci facciano fare un salto di qualità.

D. A fine 2021, qual è la vostra proiezione?

R. Una crescita a doppia cifra.

D. In questo momento c’è scarsità di materia prima. Come state affrontando questa situazione?

R. Abbiamo in casa le principali materie prime e abbiamo scorte importanti che ci garantiscono il fabbisogno ordinario, quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli. Siamo comunque alla ricerca attiva di ulteriori fornitori per evitare possibili difficoltà produttive.