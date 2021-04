Progetti unici con i ciottoli di marmo Granulati Zandobbio

Nei progetti outdoor i ciottoli di marmo sono protagonisti grazie alle loro caratteristiche tecniche ed estetiche. Granulati Zandobbio è in grado di proporre numerose soluzioni con differenti granulometrie e colorazioni per dar vita a progetti unici.

Ad esempio la realizzazione di una piscina a Cambiago (Milano), dove il disegno della vasca prevede un lato a sfioro con una piccola cascata che fa confluire l’acqua sui ciottoli di marmo sottostanti. L’effetto sonoro che si crea, attivato dal flusso continuo dell’acqua, evoca quello dei ruscelli naturali generando relax. Per questa referenza sono stati utilizzati i ciottoli decorativi Ice Blue 25-40 mm, disponibili in tre diverse granulometrie (5-12 mm, 7-15 mm e 15-25 mm).

I ciottoli in marmo possono essere utilizzati anche per realizzare aiuole rocciose e sempreverdi, come quelle del Camping Mediterraneo a Cavallino a Venezia. I ciottoli Giallo Mori da 1-15 e 1,8-3 mm sono stati inseriti in diversi disegni di aiuole che decorano tutto il campeggio. La scelta di utilizzare gli inerti per decorare le aiuole è stata molto funzionale, l’utilizzo di piante sempre verdi e pietre garantisce infatti la bellezza del paesaggio nel tempo senza richiedere troppa manutenzione.

I ciottoli di marmo color Bianco Carrara 25-40 mm di Granulati Zandobbio sono stati utilizzati anche per creare una bella aiuola rocciosa in una villa privata a Bergamo, dove piante sempre verdi, fiori e pietre decorative sovrastano una grande piscina rifinita in pietra naturale. La scelta di questi ciottoli ha impreziosito l’angolo verde, rendendolo facile da curare e di una bellezza senza tempo.