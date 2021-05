Pavimenti flottanti fino a 1 metro con i nuovi sistemi Progress Profiles

Nell’ultimo anno molte persone hanno dato nuovo valore agli ambienti outdoor, come verande, balconi e terrazze. In questi contesti, la ristrutturazione della pavimentazione è di primaria importanza, per questo Progress Profiles ha brevettato due sistemi brevettati per realizzare in poco tempo pavimenti flottanti fino a 1 metro di altezza garantendo risultati perfetti e duraturi.

Prosupport Tube System e Prorail System permettono di realizzare pavimenti flottanti con altezze variabili da 29 a 1000 mm, senza demolire o rimuovere quelli sottostanti e idonei su qualsiasi tipo di superficie, dai massetti cementizi al calcestruzzo lisciato, dai solai in legno alle vecchie pavimentazioni.

Dotato di una resistenza al carico di 1.300 kg per pezzo, Prosupport Tube System si compone di soli 7 elementi in polipropilene riciclato: una base, due viti, una ghiera, un disco antirumore e antiscivolamento in gomma e due teste.

Grazie al disegno delle nuove teste, è possibile realizzare il rivestimento in maniera autolivellante o fissa, in totale sicurezza: per ottenere pavimentazioni con pendenza del supporto fino al 5%, è necessario avvitare le due viti con la parte concava rivolta verso l’alto; ruotandole di 180° si hanno invece teste fisse.

Semplicità e praticità di installazione sono assicurate anche in caso di altezze superiori a 74 mm: è infatti sufficiente inserire alla base un tubo di elevazione in materiale plastico nella lunghezza stabilita e regolare le viti fino ad ottenere una perfetta stabilità.

Per garantire una sottostruttura stabile e resistente, Progress Profiles ha inoltre studiato e brevettato il sistema modulare Prorail System: all’installatore vengono forniti i travetti in alluminio Prorail o Prorail Ret (sagomati i primi, lisci i secondi), gli anelli per il fissaggio Prorail Ring e i distanziatori Prorail Spacer, che consentono di posare in maniera veloce lastre in ceramica, marmo, listoni in legno, WPC e materiali compositi di qualsiasi formato; le gomme Prorail Rubber garantiscono inoltre un effetto anti scivolamento e antirumore.

I supporti modulari di nuova generazione sono una soluzione tecnica flessibile, performante e vantaggiosa: assicurano il controllo delle altezze, eliminano eventuali difetti di planarità del sottofondo, creano una perfetta continuità tra interni ed esterni e non necessitano di giunti di dilatazione.

Facilmente ispezionabili, le superfici sopraelevate consentono una perfetta manutenzione del sistema impermeabilizzante sottostante, mentre i fori perimetrali presenti sulle basi garantiscono il deflusso delle acque ed evitano il proliferare di batteri.