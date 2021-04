Pareti sopravasca Provex: doccia e vasca in un’unica soluzione

La praticità della doccia e il relax della vasca: una soluzione non esclude l’altra, anche nei bagni più piccoli. Grazie alle pareti sopravasca Provex, anche chi non ha tanto spazio, può usufruire di entrambi i prodotti. Specializzata nella produzione di cabine e pareti per doccia, Provex mette a disposizione diversi modelli per diverse esigenze, unendo estetica e tecnologia.

Ad esempio, Arco Free AB-2 con parete vasca scorrevole a 2 ante offre la massima stabilità e un design raffinato. La parete scorrevole, con altezza di 1,425 metri, monta un vetro temperato di sicurezza di 6 mm in finitura trasparente (disponibile anche satinato o cincillà) e con profili brillante lucido e argento cromo. La porta è sganciabile per garantire una pulizia più semplice e accurata.

Assoluta trasparenza invece con il sistema a cerniera per Combi Free CK-2 con parete sopravasca (altezza di 1,425 metri), composta da due ante pieghevoli con apertura in/out, in vetro temperato di sicurezza 6 mm, con meccanismo di sollevamento/abbassamento. Il vetro è disponibile nelle varianti trasparente oppure satinato, mentre il profilo a parete e le cerniere sono disponibili nell’elegante finitura brillante lucido. Le viti planari interne sono ideali per la pulizia.

Design minimale che privilegia la leggerezza e la luminosità del vetro per Look Free LK-3 composta da 2 ante pieghevoli (altezza 1,4 metri), con apertura in/out, realizzato in vetro temperato di sicurezza 6 mm, disponibile nelle varianti trasparente oppure satinato. Il profilo è disponibile in argento cromato o brillante lucido.

Tutti i modelli sopra citati modelli sono dotati dell’innovativa tecnologia Silicon Free di Provex, che consiste in una speciale guarnizione in pvc resistente all’acqua, fissata sul profilo verticale interno al muro. Con l’eliminazione del silicone, è possibile assicurare una maggiore igiene e pulizia.