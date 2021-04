Imer Equipment Booster 15, la pompa stazionaria per il calcestruzzo piccola e leggera

Imer Equipment presenta Booster 15, la pompa stazionaria in grado di pompare calcestruzzo di granulometria massima 25 millimetri o di proiettare microcalcestruzzo con granulometria fino a 12 millimetri.

Estremamente piccola e leggera, è ideale per cantieri di piccola e media dimensione, specialmente se situati in luoghi dove gli spazi operativi sono ridotti o difficilmente raggiungibili con altri sistemi di pompaggio, per esempio, nei centri storici delle città.

La macchina Booster 15 può essere ottimizzata per rispondere alle specifiche esigenze di pompaggio o spruzzatura, grazie alla disponibilità di una vasta gamma di accessori opzionali. Su Booster 15, così come sulla pompa intonacatrice Prestige e sul trasportatore pneumatico per sottofondi Mover 270d Evo, può essere installato come optional l’innovativo sistema di controllo remoto ImerView.

L’utente può visionare in tempo reale vari parametri della macchina Booster 15 e ottenere una reportistica con grafici che consentono di analizzare l’andamento di uno specifico parametro rilevato dalla centralina della macchina. Questo sistema permette l’accesso al finanziamento Industria 4.0 con risparmio del 50% in tre anni sul costo totale della macchina.

Imer Group offre un’ampia scelta di prodotti e soluzioni tecnologiche all’avanguardia per soddisfare tutte le esigenze della cantieristica moderna. In particolare, la divisione Imer Equipment gestisce le linee di macchine e attrezzature per il betonaggio, il mescolamento, l’elevazione, il taglio, la compattazione, i gruppi elettrogeni, oltre alle macchine per il mescolamento e la proiezione di malte per intonaco premiscelate e tradizionali e i trasportatori pneumatici per sottofondi e pompe per calcestruzzo. Lo stabilimento produttivo Imer Equipment si trova a Rapolano Terme (Siena) e occupa una superficie di oltre 69 mila metri quadrati.