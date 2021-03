Le vasche da bagno freestanding di Glass 1989

Le vasche da bagno freestanding sono una soluzione di grande impatto nell’ambiente bagno, a patto di avere il giusto spazio e di scegliere il modello giusto. L’offerta non manca, sia per forme e dimensioni, che per stile: si va dai modelli retrò a quelli più moderni, con o senza piedini, con gruppi rubinetteria installati direttamente a pavimento o sulla vasca.

Glass1989 raccoglie un’ampia gamma di vasche frestanding in HardLite, materiale innovativo molto resistente e robusto, o MineraLite, materiale setoso al tatto e dal finish opaco.

Dal design contemporaneo, le vasche a libera installazione donano al bagno un’atmosfera elegante, senza rinunciare a comfort e funzionalità, diventando veri e propri elementi d’arredo.

La gamma si compone di vasche dalle diverse forme e dimensioni: ad esempio, la vasca Chloe dalla forma asimmetrica, la vasca circolare Momoa e Sofa, la vasca disegnata dallo studio Meneghello Paolelli Associati.