Stufe salvaspazio MCZ, progettate per adattarsi ad ogni ambiente

Tonde, ultrapiatte, moderne o che richiamano la tradizione, le stufe possono diventare un vero e proprio oggetto di design per la propria casa. Anche in corridoi o angoli difficili.

L’ampia gamma di stufe MCZ sono progettate per adattarsi ad ogni ambiente e sono in grado di offrire prestazioni d’eccellenza per riscaldare più zone della casa, anche non comunicanti.

Come Alyssa, la stufa ad aria ideale per i piccoli spazi, che può essere sufficiente, da sola, per riscaldare l’intera casa in ambienti che non superano i 60 metri quadri. Con pochi kW è possibile raggiungere la temperatura e il comfort ideali.

Per altezze ridotte, c’è invece Cute, stufa a pellet con struttura stagna di soli 80,5 cm di altezza. Grazie alle piccole dimensioni e allo scarico fumi superiore, questa stufa può essere facilmente collocata in abitazioni in cui la canna fumaria è già esistente.

Di poco più di un metro è invece l’altezza di Loop, stufa compatta con struttura stagna, con top e frontale in ghisa. La diffusione del calore è ottimale, grazie alle griglie di ventilazione poste sul top, sul frontale e anche sui fianchi laterali, che sono invece in acciaio verniciato color Black o Silver.

Grazie alla sua profondità paragonabile a quella di un termosifone (30 cm), la stufa Doc è particolarmente adatta a corridoi o spazi ristretti. Le uscite dell’aria calda sono due, posizionate nella parte superiore, e possono essere gestite a piacere, lasciandole entrambe rivolte verso l’alto per una ventilazione ambiente molto potente, oppure canalizzandole, in modo da riscaldare più stanze insieme.

Per riscaldare l’acqua dei termosifoni o dell’impianto a pavimento in modo rapido ed efficiente, MCZ propone la stufa Aki a pellet hydro. La sua profondità di soli 40,7 cm è ideale per ottimizzare gli spazi. Lo scarico fumi può essere sul retro oppure sul top, per ridurre ancora di più l’ingombro complessivo.