Mapei aderisce al Consorzio Cortexa per la qualità del sistema a cappotto

Mapei annuncia l’adesione al Consorzio Cortexa, il progetto associativo che riunisce le più importanti aziende specializzate nell’isolamento termico a cappotto in Italia. Con questa decisione la multinazionale, leader nei prodotti chimici per edilizia, conferma il proprio impegno per lo sviluppo e la crescita della cultura del settore.

«Siamo felici di aver aderito a Cortexa. Grazie alla nostra esperienza e alla qualità delle nostre soluzioni siamo certi di poter contribuire in modo significativo alla cultura dell’isolamento termico realizzato secondo gli standard che abbiamo sempre promosso e che oggi condividiamo con il Consorzio», ha commentato Marco Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei. «Siamo certi che da questa adesione possano nascere importanti sinergie tra i consorziati sulle azioni di efficientamento energetico in edilizia e sull’abitare sostenibile, utili a ridurre le emissioni di gas climalteranti e quindi realizzare la carbon neutrality».

Con Mapetherm, da anni Mapei offre sistema di prodotti specifico per l’isolamento termico degli edifici e per diverse tipologie di intervento, dalla realizzazione di un nuovo cappotto termico al ripristino di un sistema esistente, alla posa di gres porcellanato su sistemi di isolamento a cappotto e per le applicazioni ad alto spessore.

Nel 2004 Mapetherm ha ottenuto il benestare tecnico europeo ETA 04/0061, sostituito nel 2017 dalla valutazione tecnica europea, si arricchisce nel corso degli anni di numerose tecnologie e soluzioni e oggi rappresenta un sistema completo, certificato in conformità alle più restrittive norme europee, sia a livello di sistema sia di singole componenti.

Risponde, inoltre, ai criteri necessari per aderire ai benefici fiscali per la riqualificazione del patrimonio esistente. Il sistema è disponibile in molte delle 90 consociate del Gruppo Mapei presenti in 57 paesi nel mondo, tra cui Polonia, Ungheria, Grecia, Spagna e Portogallo.