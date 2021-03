Fap Ceramiche anticipa le tendenze con Lumina Sand Art e Summer

Fap Ceramiche presenta le collezioni Lumina Sand Art e Summer, due interpretazioni del design contemporaneo che accompagnano metaforicamente in due dimensioni, interiore ed esteriore, senza perdere di vista il centro essenziale: le necessità della persona che usufruisce dello spazio.

Fap ceramiche, gruppo italiano multibrand e tra i principali attori nella produzione di rivestimenti in ceramica, con oltre 30 collezioni a catalogo, esordisce per il 2021 con due novità che esprimono l’interpretazione dell’azienda di un trend attuale, quello che vede la casa come il nuovo centro, il luogo del tutto. Le collezioni Summer e Lumina Sand Art sono caratterizzate da un approccio al colore, ai materiali e al senso estetico del tutto contemporanei: le superfici ceramiche si vestono di texture floreali, elementi botanici, trame tattili e materiche che portano la natura dentro casa attraverso una lavorazione altamente artigianale.

Il bianco, prima di tutto

La collezione Lumina Sand Art, che prosegue la narrazione della collezione madre Lumina, è un racconto materico su ceramica che trae la sua bellezza da uno dei gesti più semplici e spontanei: disegnare forme nella sabbia. Da questa semplicità, che però non è per nulla banale, nascono i fiori in rilievo di Blossom, i pattern giocosi e materici di Touch e il rigore geometrico di Stripes. Varianti diverse che incontrano gusti differenti ma allineate in un’unica direzione: portare bellezza e naturalezza alle pareti, creando ambienti piacevolmente sensoriali ed espressivi che nel colore bianco esaltano la purezza delle forme. E che costituiscono una tipologia di superficie del tutto inedita nel mondo delle piastrelle. I rivestimenti di Lumina Sand Art hanno trame imperfette, vive e capaci di evocare sensazioni tattili e il formato 50×120 cm permette di donare profondità e accrescere il senso di ariosità e libertà, anche indoor.

Viaggio italiano

Se la casa è attualmente il luogo del tutto, perché allora non fare in modo che, attraverso il processo creativo, si possa viaggiare ogni qualvolta si varca la soglia di una stanza? Da questo presupposto e dall’ambizione estetica che conduce a sperimentare nuove tecniche artistiche e artigianali per soddisfare i sogni estetici di progettisti e design lovers, è nata Summer, la collezione che attraverso il materiale ceramico racconta un viaggio cromaticamente desiderabile d’ispirazione italiana: grafiche vibranti, materiche e luminose restituiscono alle superfici quei movimenti e quelle imperfezioni tipiche delle terracotte artigianali, reinterpretate in chiave contemporanea. Summer racchiude una palette alla moda: colori caldi e confortanti valorizzati da decori frutto di una sperimentazione artistico-artigianale. Come il pittorico Magnolia Vento, una piccola poesia ceramica in cui fiori e foglie prendono corpo con accenti cangianti sul fondo satinato. Ne sono altri esempi preziosi l’inserto Bark, in cui i piccoli steli iridescenti risaltano sulla superficie e dialogano con la luce e il rilievo Slot che, correndo orizzontale sulla parete, invoglia al tatto e dona un’impronta emozionale agli interior.

Effetto polisensoriale

Le ceramiche di Summer sorprendono anche per le combinazioni di effetti tridimensionali lucidi su fondi opachi, eseguiti grazie alla profonda ricerca sulla materia prima degli artigiani: ne sono esempio le linee decorative di Track che scorrono luminose sulla parete formando un segno in rilievo super glossy. Il tema floreale è presente più che mai grazie al decoro Flower, una piastrella illuminata da una pioggia di petali dai profili luccicanti che conferiscono leggerezza e movimento a tutta la stanza. La collezione, completa di wall tiles, pavimenti in gres, decori e pezzi speciali, si presta a realizzare ambienti total look di grande armonia ed eleganza. L’equilibrio materico e cromatico è raggiunto grazie all’indagine estetica e artigianale messa in campo dall’azienda per sviluppare al massimo le potenzialità della ceramica come elemento di architettura e design d’arredo: il materiale è infatti arricchito da residui minerali e screziature che cambiano a seconda dell’incidenza della luce, regalando ogni volta bagliori e sfumature differenti.

Eccellenza ceramica

La ricerca sugli stili, sui materiali e sulle finiture che da sempre l’Azienda porta avanti è resa possibile dalla versatilità del materiale ceramico che permette infinite possibilità di personalizzazione e che Fap, seguendo i trend più attuali, declina attraverso colori e decori glamour. La ceramica è inalterabile nel tempo, non si usura ed è facilmente posabile. Altra peculiarità importante è rappresentata dalla facilità di pulizia che è anche garanzia di massima igiene. I rivestimenti Fap ceramiche sono prodotti esclusivamente in Italia in un contesto produttivo caratterizzato da condizioni di lavoro certificate, con tecnologie che rispettano l’ambiente e materie prime che garantiscono assoluta sicurezza. Inoltre, tutta la fase che precede la produzione è prettamente artistica e artigianale.