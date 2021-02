Tante novità, tanto futuro e tanta attenzione a quello che si può già fare oggi. Chi non ha partecipato al Klimahouse, che quest’anno si è tenuto in forma digitale, non ha idea di quante nuove proposte stiano bollendo nella grande pentola dell’edilizia sostenibile. Conoscerle, da quelle ideate delle tante start-up, fino ai frutti di ricerca e sviluppo dei grandi player del settore, è un dovere per chi si occupa di costruzioni e, soprattuto, di chi distribuisce i materiali. Ecco perché il nuovo numero di YouTrade dedica ampio spazio alle voci di chi si propone di portare innovazione nel mondo delle costruzioni. Interviste, iniziative, soluzioni: non manca proprio nulla nello spazio dedicato al green building della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore.

Ma su questo numero c’è molto di più. A partire della fotografia aggiornata sulla distribuzione edile in Canton Ticino. La Svizzera, infatti, è uno sbocco naturale anche per il mondo della progettazione e della produzione italiano. E, spesso, guardare che cosa succede oltre confine significa anche farsi un’idea di quello che può accadere in Italia.

Sul nuovo numero di YouTrade, inoltre, si trovano tanti altri interessanti articoli. Un approfondimento speciale, per esempio, è riservato al mondo del colore. La primavera, si sa, è la stagione calda per il settore delle rifiniture e le aziende si sono preparate a offrire una straordinaria varietà di soluzioni. Un altro lungo capitolo della rivista è dedicato, invece, alle macchine da cantiere. Un settore che, tra l’altro, ha risentito meno della pausa forzata causata dal covid, anche grazie alle performance del renting. Quali sono le novità del settore? Lo scoprirete nella sezione che contiene tante interviste e schede prodotto.

Infine, tra le tante proposte, va segnalato quello che è un’altra area commerciale di attualità: gli esterni. Giardini e terrazzi tornano ad aprirsi, proprio mentre aumenta la richiesta di case con la disponibilità di spazi aperti. La sezione YouTrade Casa raccoglie in questo numero progetti, complementi d’arredo e idee in grado di stuzzicare la fantasia di chi vuole vivere all’aperto stando in casa. E anche quella di chi, in rivendita, prepara uno showroom per la nuova stagione.

Ancora un numero imperdibile! Abbonati ora a YouTrade!