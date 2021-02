Superbonus 110% e bonus 2021: conferme e novità della legge di Bilancio

Più attenzione ai tetti, termini prorogati per il superbonus 110%, conferme per gli altri incentivi, introduzione del bonus rubinetti. Ce n’è abbastanza per fare il punto sul grande business del 2021, superbonus e dintorni. Le novità sono state introdotte nella legge di Bilancio 2021, votata in extremis (come al solito) proprio alla fine del dicembre scorso, appena in tempo per consentire un veglione in famiglia ai mille componenti del Parlamento.



Questo contenuto è riservato agli ABBONATI Un Giorno Solo 1 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un giorno! Registrati Un Mese 3,99 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un mese! Registrati Sei già abbonato? Fai il login qui sotto! Nome Utente: Password: