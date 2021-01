Finestre per mansarda Fakro ancora più performanti con la tecnologia thermoPro

Per mansarde sempre più luminose Fakro ha messo a punto l’innovativo sistema costruttivo thermoPro per finestre sempre più performanti ed efficienti.

Attraverso alcuni specifici accorgimenti tecnici introdotti da Fakro durante il processo di costruzione del serramento, thermoPro consente di migliorare sia l’efficienza energetica che la durabilità e la tenuta all’aria della finestra.

L’introduzione di un elemento isolante negli angoli inferiori dell’anta e l’evoluzione

della pellicola a bassa emissività, ad esempio, permettono di ottimizzare le performance di isolamento termico, riducendo le dispersioni di calore e, di conseguenza, i costi relativi al riscaldamento della mansarda.

Le finestre Fakro costruite con la tecnologia thermoPro garantiscono anche una tenuta all’aria fino alla IV classe di permeabilità, la più alta secondo la UNI EN12207, oltre a un miglior scarico della condensa.

Uno speciale drenaggio, infatti, è stato integrato negli angoli inferiori del telaio della finestra per ottimizzare il deflusso della condensa e di eventuale acqua infiltratasi durante precipitazioni intense. In questo modo i profili in legno risultano esposti all’umidità per lassi di tempo limitati, fattore che influisce notevolmente sulla longevità del serramento stesso.