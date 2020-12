YouTrade super speciale con i Bilanci delle Costruzioni

Un numero fondamentale, essenziale, imperdibile: YouTrade presenta l’edizione speciale con l’atteso allegato I Bilanci delle Costruzioni, con classifiche, analisi e approfondimenti su oltre 1.400 aziende del settore.

Accanto ai macrotrend, fotografati per i diversi ambiti di attività (produttori, distributori, progettisti, imprese di costruzioni) le tabelle elencano i risultati delle aziende non solo per fatturato, ma anche per redditività e sostenibilità finanziaria. Basterebbe questo per rendere il numero di YouTrade una Bibbia per chi lavora nel mondo dell’edilizia. Ma il magazine realizzato da Virginia Gambino Editore è anche molto altro.

Su questo numero, infatti, si trovano anche gli atti del recente XIII Convegno Nazionale YouTrade, che ha visto la premiazione dei distributori top. Inoltre, la rivista ospita articoli che toccano argomenti caldi di attualità, come il riutilizzo dei materiali in funzione dei superbonus. Oppure uno speciale dedicato al consolidamento strutturale, uno degli aspetti più interessanti e dinamici del mercato. Ancora: se il 2020 è stato difficile, quali sono le prospettive per il 2021? Un’originale intervista cerca di mettere a fuoco i trend dei prossimi 12 mesi. Senza contare quello che è il focus di YouTrade: il mondo della distribuzione, anche in questo numero ampiamente rappresentato. Infine, vale la pena di ricordare la sezione Biocasa, da poco introdotta nel giornale e che riguarda il costruire green.

YouTrade e i Bilanci delle Costruzioni segnano una pietra miliare tra gli strumenti di chi lavora nell’edilizia. Abbonati a YouTrade e ricevi subito una copia de I Bilanci delle Costruzioni!