Mauro Monaro, fischer Italia: fissiamo anche il superbonus

Il superbonus 110% è, forse, il più grande business che coinvolge l’edilizia da decenni. Certo, deve decollare. Ma produttori e distributori sanno bene che l’occasione è unica, specialmente in un periodo che è stretto dall’emergenza covid. Ma, in ogni caso, è davvero un’ottima opportunità per riqualificare un patrimonio di edilizia residenziale che nella grande maggioranza dei casi è inefficiente (oltre che brutto). «L’edilizia resta in Italia un comparto trainante e il Decreto è un incentivo a sostenerla», spiega Mauro Monaro, da gennaio 2020 direttore vendite e marketing di fischer Italia.

L’azienda specializzata in soluzioni per il fissaggio ha appena lanciato sul mercato i tasselli per cappotti FIF-SV II, top di gamma nell’offerta per pannelli isolanti. Ma ha in catalogo anche prodotti per la sicurezza antisismica, come la resina FIS EM Plus per calcestruzzo.

Domanda. Il superbonus 110% è una grande opportunità per le applicazioni in cui è importante il fissaggio: cappotti, facciate, solare, sismico richiedono sistemi adeguati. Come si prepara fischer a rispondere al mercato?

Risposta. II Decreto Rilancio si è presentato come una grande opportunità per il mondo dell’edilizia e delle costruzioni. Per il nostro settore l’impatto sulle vendite sarà probabilmente importante, con benefici che si trasferiranno fino alle rivendite e alle imprese più piccole. fischer, che investe da sempre in innovazione, si impegna a offrire una sempre maggiore completezza di gamma, anche per questo tipo di applicazioni. Abbiamo lavorato per adeguare fin da subito le nostre gamme prodotto includendo ogni tipo di prestazione, con l’obiettivo finale di soddisfare ogni esigenza costruttiva. È inoltre fondamentale trasferire ai nostri clienti le informazioni chiave perché siano pronti quando la domanda di determinati prodotti salirà.

D. Quali sono i prodotti dedicati specificamente al fissaggio di cappotti isolanti?

R. fischer ha precorso i tempi sui temi del risparmio energetico, delle soluzioni per il fissaggio dei cappotti e l’abbattimento del ponte termico. L’ultimo prodotto appena lanciato sul mercato è il fissaggio per cappotti FIF-SV II e si pone come il nostro top di gamma nell’offerta dei fissaggi per pannelli isolanti. Ha il grande plus di offrire in un’unica misura un fissaggio per i cappotti di spessore compreso fra 100 e 400 millimetri. Il vantaggio evidente per la rivendita e per l’utilizzatore sarà la semplificazione dei loro magazzini, per una maggiore facilità di gestione e di utilizzo.

D. Il superbonus 110% comprende anche la messa in sicurezza sismica. fischer investe da sempre in sicurezza e siete entrati di recente nel direttivo di Isi (Ingegneria Sismica Italiana). Quali sono i plus delle vostre soluzioni?

R. La sicurezza è il principale driver di sviluppo di tutti le soluzioni di fissaggio fischer. Prodotti che offrono sempre maggiori prestazioni ma in completa sicurezza, sia che si tratti di tasselli meccanici che di fissaggi chimici, oppure nella recentemente rinnovata gamma delle viti. Prodotti che assicurano tenuta e sicurezza nel tempo. Un esempio è la nostra resina FIS EM Plus per calcestruzzo fessurato e non fessurato, certificata per azioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2 e con una vita utile in esercizio certificata fino a 100 anni.

D. Oltre al superbonus 110% restano attuali tutti gli altri incentivi fiscali, che comprendono una varietà di possibili lavori di riqualificazione. Quali prodotti offre fischer?

R. Sono presenti in gamma tutti i prodotti per la ristrutturazione degli edifici e la riqualificazione energetica. Siamo focalizzati su alcune famiglie di prodotto come gli staffaggi per impianti fotovoltaici e solare-termico della linea Solar-fix, con nuovi ganci e nuovi profili che soddisfano le nuove esigenze che il mercato chiede. Così come nelle applicazioni complesse come i rivestimenti di facciata con la linea fischer Act e le soluzioni per impiantistica antisismica. In questi casi oltre al prodotto è importante garantire sempre un servizio al top, dal supporto progettuale all’assistenza in cantiere.

D. Cartongesso e sistemi a secco sono in continua crescita in edilizia. Per il cartongesso avete un prodotto speciale?

R. Cartongesso e sistemi a secco sono un trend in crescita ormai da qualche anno, per i vantaggi che offrono in termini di versatilità e semplicità di posa. La linea Duoline è particolarmente adatta per le applicazioni su cartongesso con tre prodotti unici nelle rispettive caratteristiche come DuoPower, DuoTec e DuoBlade, fissaggi intelligenti con caratteristiche uniche che sono stati una rivoluzione in questo ambito e non solo.

D. Il mondo delle rivendite è ricettivo alle vostre proposizioni?

R. Instaurare un circolo virtuoso di collaborazione fra noi e i nostri clienti è essenziale, e porta reciproci benefici. Il mercato richiede ampiezza di offerta, competenza e servizio e fischer è in grado di garantire tutto questo oltre a prodotti sicuri dalla qualità riconosciuta. Talvolta alcuni prodotti sono così innovativi che la formazione e il supporto sul punto vendita si rivelano fondamentali per un inserimento di successo nel mercato.

D. E per il DIY?

R. Le catene del DIY vedono in fischer un fornitore di alto livello con cui lavorare. La qualità dei nostri prodotti è fondamentale perché assicura la soddisfazione del cliente e, di conseguenza, un’elevata rotazione. La nostra logistica soddisfa l’elevato livello di servizio richiesto dalle catene DIY, che esige di garantire ordini continuativi e un livello di evasione pari o prossimo al 100%. È molto importante anche la capacità di rinnovare le esposizioni, puntando sulle novità di prodotto, e creare soluzioni promozionali che siano al tempo stesso convenienti ed attraenti per il cliente finale. Per un prodotto tecnico come il nostro, un ulteriore requisito da soddisfare è la formazione degli addetti alla vendita, per fischer un

punto focale. Tutte le insegne stanno cercando di specializzare il loro rivenditore, per metterlo in condizione di saper indirizzare il cliente sul prodotto più corretto anche in presenza di un ambito applicativo così vasto come quello del fissaggio.

D. Offrite un servizio di consulenza per le aree espositive?

R. La consulenza sul punto vendita rimane un punto fermo, soprattutto in fase di lancio e introduzione sul mercato di nuovi prodotti. La nostra Forza Vendita riveste in questo un ruolo fondamentale nello scambio di informazioni per comprendere le esigenze del punto vendita, l’assortimento più premiante, le modalità di vendita e la proposizione delle gamme.

D. Avete un servizio di consulenza online, per esempio sull’installazione di pannelli fotovoltaici o linee vita. I riscontri sono positivi?

R. I riscontri sono molto positivi. Il dipartimento Engineering di fischer Italia offre un supporto avanzato in fase di progettazione e in fase di installazione. È attivo anche un blog (www.fissaggistrutturali.it) con possibilità di accesso in live-chat line per richiedere sia una consulenza tecnica di primo livello sia di procedere verso step successivi più complessi che implicano conoscenze specifiche e dimensionamenti ad hoc. Software dedicati come la suite Fixperience, per dimensionare ogni tipo di fissaggio, e i configuratori web per i fissaggi di pannelli fotovoltaici e per le linee-vita sono le altre colonne su cui si appoggia il nostro supporto agli utilizzatori professionali.

D. Come supportate nel mondo online le rivendite, gli utilizzatori, i progettisti, gli end user?

R. Investiamo molto sugli strumenti e le piattaforme digitali. La digitalizzazione in questo anno ci ha consentito di ottimizzare la nostra offerta di aggiornamento formativo attraverso i nostri seminari online. A maggio abbiamo anche lanciato la nostra app fischer Professional, focalizzata sui bisogni di imprese e professionisti con velocità e completezza di informazioni ma che aiuta anche le rivendite perché gli utilizzatori finali arrivano in rivendita chiedendo già il prodotto più adatto alle loro esigenze. Importante resta la sezione riservata del sito www.fischeritalia.it, in cui i rivenditori hanno la possibilità di recuperare e scaricare listini, documentazione, dati di prodotto e molto altro.

D. In generale, come sta andando il mercato in questo 2020?

R. Questo 2020 fa storia a sé. Dalla tarda primavera a questo inizio di autunno abbiamo avuto mesi molto positivi anche per effetto del rimbalzo dopo il lockdown, i cantieri dopo il fermo hanno cercato di recuperare i mesi perduti, le persone hanno investito nella casa diventata importante come mai prima con il supporto di professionisti o con il fai da te.

D. Nessuno ha la sfera di cristallo, tuttavia quali sono le vostre prudenti previsioni per l’edilizia?

R. I mesi a venire saranno i più delicati per un settore che in inverno ha già un naturale rallentamento. L’edilizia resta in Italia un comparto trainante e il Decreto è un incentivo a sostenerla. Vogliamo essere prudentemente positivi, consapevoli che dovremo adattarci a reagire tempestivamente a uno scenario difficilmente prevedibile.