I top 100 della distribuzione edile e la congiuntura sul nuovo YouTrade

Primo posto per fatturato: Zanutta. Secondo posto: Bauexpert. Terzo posto: Eternedile e poi… Siete curiosi di sapere chi sono i primi 100 distributori di materiali edili? Il nuovo numero di YouTrade, come tutti gli anni, contiene lo speciale dossier con una classifica ragionata dei protagonisti del mondo delle rivendite.

Perché ragionata? Perché, oltre a essere accompagnata da un articolo che commenta i trend relativi al commercio di soluzioni per l’edilizia, le tabelle curate dal Centro Studi YouTrade offrono un punto di vista approfondito su quella che è la realtà della distribuzione. Non solo sono riportati i fatturati, ma anche il valore aggiunto della produzione e la profittabilità. Insomma, un lavoro eccezionale che è di grande utilità per chi lavora nella filiera dell’edilizia.



Basterebbe questo dossier per spingere chi non è abbonato a sottoscrivere subito l’acquisto della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore. Ma il magazine contiene molto di più. A partire dall’analisi congiunturale che è stata tra uno dei momenti più interessanti del XIII Convegno YouTrade: slide e tabelle relative al trend dell’edilizia, assieme alle previsioni sul settore per i prossimi mesi costituiscono un altro servizio di grande interesse per chi distribuisce o produce materiali.

Ma il nuovo numero della rivista non si limita a questo: tratta di argomenti di attualità, come la necessità di trasformare in ufficio una porzione delle abitazioni, ospita approfondimenti come il servizio speciale dedicato al fissaggio e, come sempre, dà voce a tante imprese innovative, sia della distribuzione sia della produzione. Questo più che mai è un numero imperdibile di YouTrade, abbonatevi se non l’avete ancora fatto.