Novità in casa San Marco con Fenice, il nuovo decorativo a base minerale per interni

che permette di realizzare tre diversi effetti materici, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente e stile.

Ideale per chi ama uno stile minimal, l’effetto Roccia si ottiene stendendo il decorativo con il frattazzo senza ricoprire totalmente la superficie. Con due nuance differenti si creano raffinate trame bicolore per un vivace movimento sulle pareti.

Modellando la finitura con il frattazzo si ottiene invece l’effetto Belmarmo che crea morbide increspature e rilievi.

Infine, grazie a un sapiente uso del particolare frattazzo zerbino, è possibile ottenere rigature parallele e dar vita all’elegante effetto Storia, con sfumature più scure e zone lucide/opache.

Facile da applicare e dotato di un’elevata traspirabilità, la finitura Fenice di San Marco non rilascia sostanze volatili e previene l’insorgenza di muffa e i classici fenomeni di degrado legati all’umidità. Fenice è classificato Indoor Air Quality A+.

Adatta a superfici murali in intonaco, gesso e cartongesso nuove o già verniciate, Fenice è disponibile in un’ampia gamma di colorazioni grazie al sistema tintometrico Marcromie.