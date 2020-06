Apre a Oderzo (Treviso) il Würth Store con oltre 5000 prodotti professionali

Con il claim “Back to work, ripartiamo insieme”, lunedì 8 giugno 2020 apre a Oderzo (Treviso) Würth Store, un nuovo negozio per supportare gli artigiani e le piccole medie imprese locali nella Fase 2 post-covid.

Su un’area di 900 mq è possibile trovare oltre 5000 prodotti in assortimento tra articoli di ferramenta, per elettricisti ed idraulici, articoli per gli edili, i falegnami, i carpentieri ed i professionisti dell’automotive e del cargo. Il negozio offre utensili elettrici, a mano, prodotti chimici tecnici, viti, rondelle, bulloni, tasselli, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora.

Leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio, Würth ha voluto supportare la riapertura delle attività dei suoi clienti anche con un pacchetto di servizi e promozioni esclusive fino al 31 luglio 2020, oltre al servizio click and collect e la possibilità di ordinare i dispositivi per la sicurezza individuale e per la sanificazione degli ambienti.

«Il nuovo store di Oderzo rappresenta un ulteriore supporto per la ripresa del territorio messo a dura prova dall’emergenza. All’interno del negozio sono state introdotte tutte le misure di sicurezza richieste dalle direttive ministeriali per garantire al cliente una customer experience sicura, mantenendo i servizi e la qualità che Würth da sempre

mettiamo in campo per rispondere alle esigenze di imprenditori e artigiani», commenta Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia.

Il Würth Store, sito in Via Sordello 10 a Oderzo (Treviso), aprirà lunedì 8 giugno e seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per maggiori dettagli: www.facebook.com/WurthOderzo