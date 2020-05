Cersaie 2020: le nuove date del Salone della Ceramica e Arredobagno

Annunciate le nuove date di Cersaie 2020: il 38esimo Salone della Ceramica e Arredobagno si terrà a Bologna dal 9 al 13 novembre, 42 giorni dopo rispetto all’originale calendario. Temadi questa edizione “La salubrità della ceramica per ripensare l’Abitare e l’Architettura”.

« Vogliamo dare vita al primo evento di settore a livello internazionale per ripensare, imparando dall’emergenza, il mondo dell’Architettura e dell’Abitare, coniugando salubrità e bellezza. Questo nel quadro di un necessario sforzo complessivo del nostro Paese, per comunicare al più presto l’immagine di un’Italia Sicura, necessaria per far ripartire il nostro Made in Italy», dichiara Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica.

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha imposto lo slittamento, anche per garantire a espositori e visitatori di frequentare in sicurezza la manifestazione. Come afferma il direttore generale BolognaFiere, Antonio Bruzzone: «La necessità di convivere, nel prossimo futuro, con COVID 19 richiede la definizione di protocolli di standard europeo per consentire a espositori e visitatori di frequentare in sicurezza la manifestazione durante tutti i momenti della trasferta a Bologna. Stiamo lavorando a questo importante obiettivo a livello associativo nazionale ed europeo, con le Istituzioni e le associazioni di categoria coinvolte per essere accanto alle imprese nel rilancio dell’economia e a supporto della competitività delle nostre filiere industriali».

Altro aspetto dello slittamento è legato alla consegna del nuovo Padiglione 37, bloccata a causa dello stop ai lavori che ha interessato tutti i cantieri d’Italia. Grazie a questo nuovo padiglione sarà possibile riorganizzare la presenza delle diverse merceologie espositive, consentendo nel contempo al comparto dell’arredobagno di posizionarsi al centro del quartiere fieristico e di trasformare l’intero Padiglione 18 nel Contract Hall, dove saranno visibili primarie aziende appartenenti a nuove merceologie.

Novità anche sul fronte della modalità espositiva per le aziende partecipanti e per i convegni in programma, anche se non sono ancora noti i dettagli.

Intanto sul canale YouTube Cersaie TV è possibile rimanere aggiornati con tanti contenuti interessanti: