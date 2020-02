Lodge in Islanda con i rubinetti Fima Carlo Frattini

Vacanze in Islanda in lodge di design. E con un tocco italiano. Montagne, spiagge di sabbia nera, enormi ghiacciai e la stupenda cascata Seljalandsfoss fanno da cornice agli otto lodge di Seljalandsfoss Horizons, situati a Hvolsvöllur sulla costa sud dell’Islanda, uno dei luoghi più suggestivi e incantevoli del mondo. Per l’ambiente cucina e bagno di questi chalet in cui la sinergia tra il design e lo scenario magico della natura raggiunge alti livelli, sono stati scelti i prodotti di Fima Carlo Frattini, azienda innovativa nel mondo della rubinetteria.

L’equilibrio tra interior e paesaggio che si respira in questo progetto si declina anche nella scelta dei prodotti Fima Carlo Frattini contraddistinti da uno spiccato carattere design, nella forma e nelle finiture. L’essenzialità della serie Spillo Up, miscelatore lavabo con canna girevole per la cucina e miscelatore lavabo per il bagno, crea continuità stilistica tra i due ambienti più vissuti della casa, mentre la colonna doccia termostatica permette di concedersi un momento di relax nella zona wellness. Fil-rouge di questi modelli è lo spiccato stile minimal, reso ancora più accattivante dalla finitura nero opaco che dona un effetto estremamente contemporaneo, materico e setoso.