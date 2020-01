Würth inaugura a Bergamo un super store multimarca

Dal 3 marzo arriva un nuovo Würth Superstore multimarca, il primo negozio dedicato interamente ai professionisti del mondo elettrico e termosanitario, con 12.000 prodotti subito disponibili. Lo ha annunciato l’azienda specializzata nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio (oltre 125 mila prodotti).

Il nuovo punto vendita del colosso tedesco è localizzato a Stezzano (Bergamo) e si estende su una superficie di 2.500 metri quadri. La nuova struttura di vendita è aperta alla vendita all’ingrosso e al dettaglio: abbina alla vasta gamma di prodotti a marchio Würth, altri 10 mila prodotti plurimarca, sempre attinenti al mondo elettrico e termoidraulico (come Bticino, Schneider, Gewiss, Vimar, Ceramica Dolomite, Ideal Standard, Grohe ed Ariston).

Il concept riprende quello proposto con successo nel 2017 con il Superstore inaugurato a Pero (Milano) cresciuto del 45% nel corso dell’ultimo anno. Il nuovo Superstore si differenzia però per una serie di interessanti novità, tra cui una nuova esclusiva zona di illuminazione decorativa. Con Würth Superstore prosegue l’impegno dell’azienda nel creare one-stop shop, negozi dove è possibile trovare tutto il necessario per la realizzazione di lavori professionali. Nel punto vendita, infatti, non mancheranno reparti di caldaie, arredo bagni e sanitari, rubinetterie, condizionatori, cavi elettrici, accessori di cablaggio, prese civili ed industriali, prodotti chimici e viteria.

Tra i servizi del nuovo Superstore vi sarà il libero servizio assistito. Alla classica modalità di acquisto al banco tramite il personale di vendita sarà possibile affiancare l’esperienza dell’acquisto self–service in libertà, autonomia e velocità. Inoltre, i clienti che lo vorranno potranno beneficiare di un servizio di consegna in cantiere in tempi rapidi. Il servizio è attivabile per tutta la merce in pronta consegna dal punto vendita all’interno di un raggio di circa 20 chilometri.

Il Bergamasco è un bacino con un ampio potenziale per la quantità di artigiani elettrici e idraulici presenti sul territorio. Il punto vendita di Stezzano, inoltre, fa parte di un piano di espansione di Würth, il cui obiettivo è quello di arrivare entro il 2025 all’apertura di 300 store specializzati su tutto il territorio nazionale.

Per il giorno di inaugurazione (martedì 3 marzo) l’azienda regalerà ai clienti un flessometro Würth, oltre allo sconto del 22% su tutti i prodotti presenti in store, e promozioni del 3×2 su tutta la viteria in negozio.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova apertura che rappresenta a pieno l’impegno di Würth nei confronti della diversificazione e specializzazione dei singoli punti vendita – commenta Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia – Tutti i nostri punti vendita sono caratterizzati dalla presenza di personale altamente specializzato e formato per aiutare i clienti B2B nel loro percorso di acquisto, con differenti servizi di supporto. Il concept del Superstore nasce dalla necessità di offrire il miglior servizio possibile ad un target ben definito, relativo al mondo elettrico e termosanitario, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti del settore nell’intero corso della propria customer experience.”

“Quando si lavora con così tanta passione ed impegno i risultati sono tangibili e l’apertura del nuovo Superstore di Stezzano ne è la prova. Dopo il grande successo ottenuto con l’inaugurazione del primo Superstore aperto nel 2017 a Pero (MI), proponiamo questo concept, ancora più arricchito, anche nel bergamasco, territorio strategico per l’artigianato locale elettrico e idraulico. Würth Superstore, però, non si limita ad essere solo un affidabile fornitore di materiali, attraverso i nostri partner e in molti casi in proprio è in grado di offrire anche un supporto tecnico-progettuale: grazie al nostro personale di vendita e al team di ingegneri (di sede e di campo), siamo in grado di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza, sia tecnica che economica”, conclude Roberto Paglierani, responsabile retail di Würth Italia.