Synergia acquisisce la maggioranza di Ceramica Artigiana

Synergia ha acquisito la maggioranza di Ceramica Artigiana, società con sede a Civita Castellana (Viterbo), azienda che opera sul mercato da circa 60 anni. Grazie a questa operazione Synergia avrà la possibilità di crescere in nuovi mercati e canali affiancando i prodotti wellness di Glass1989 e arredobagno di Karol Italia con nuove soluzioni e prodotti sanitari, proseguendo nel suo percorso di diversificazione e crescita.

L’operazione si inserisce con il piano strategico di sviluppare una gamma prodotto orientata al total bathroom. Per questo l’azienda considera strategico avvalersi delle competenze e dell’esperienza di chi opera con successo in questo mercato già da molti anni. Con l’acquisizione di Ceramica Artigiana, quindi, continua il rafforzamento del gruppo in un settore, quello dell’arredobagno in cui negli ultimi anni ci sono state diverse operazioni di consolidamento e aggregazione. Attraverso questa acquisizione l’azienda guidata da Stefano Boccalon punta a ottenere importanti sinergie industriali, commerciali ed organizzative, pur nel mantenimento delle singole unità produttive aziendali, nonché consolidare la presenza del Gruppo presso l’attuale clientela.

Per Ceramica Artigiana entrare a far parte del Gruppo Synergia è una opportunità, perché consentirà di consolidare la crescita e garantire un futuro nel segno della continuità. Pur rimanendo una società autonoma all’interno del gruppo Synergia, grazie a questa nuova compagine azionaria Ceramica Artigiana beneficerà di una capacità di sviluppo e innovazione ancora maggiore che permetterà di stimolare la crescita dell’azienda, dandole una dimensione significativa per conquistare nuovi mercati, e di portare avanti con maggiori risorse lo sviluppo delle proprie soluzioni. Grazie a questa partecipazione, avrà l’opportunità di condividere competenze, ampliare l’offerta globale ed estendere la propria presenza a livello internazionale, di ampliare gli investimenti per lo sviluppo della gamma di sanitari, integrandola anche a tutte le altre componenti dell’offerta del gruppo Synergia.