I numeri, gli interventi, le previsioni, le slide, le immagini: il XII Convegno di YouTrade è stato denso di contenuti e, a sentire i partecipanti, ha soddisfatto pienamente le attese. Non tutti, però, sono riusciti a essere presenti a Verona. Ecco, quindi, che a grande richiesta il nuovo numero di YouTrade pubblica la parte più significativa di quello che è avvenuto in quella occasione. Non si tratta, però, di un mero riassunto, perché i grafici relativi alla congiuntura della filiera edile, oppure quelli che sintetizzano il risultato di un esclusivo sondaggio condotto sul tema del negozio del futuro, rendono le molte pagine riservate all’evento un vademecum necessario per chi si occupa di distribuzione edile.

Il nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore, però, contiene anche molto altro. A cominciare da un argomento non eludibile: i nuovi bonus facciate, annunciati dal governo nella bozza alla Legge di Bilancio e attualmente in discussione in Parlamento. Una opportunità che potrebbe spingere una fetta di business legato all’edilizia nel prossimo anno.

Tra i tanti articoli, è da segnalare anche uno speciale approfondimento sul tema del consolidamento strutturale: i fatti di cronaca di questi giorni rammentano che, purtroppo, l’Italia è attraversata da una faglia geologica che inevitabilmente rende ricorrente il dramma dei terremoti: meglio conoscere, quindi, le nuove soluzioni e i materiali più aggiornati da proporre a chi vuole mettere in sicurezza un edificio.

Last but not least, il nuovo numero di YouTrade avrà in allegato anche una delle pubblicazioni più attese dal mondo dell’edilizia: l’analisi dei bilanci di 1.350 aziende della filiera delle costruzioni, per un fatturato complessivo di oltre 50 miliardi. Un’opera titanicamente portata a termine dal Centro Studi YouTrade e di straordinaria utilità. Un numero, quello di YouTrade, che non potete perdere.