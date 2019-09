Fabio Moretti alla presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

Fabio Moretti eletto presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Laureato in giurisprudenza, con un Master in Organizzazione Aziendale, ha 62 anni e di professione è avvocato di grandi imprese a livello nazionale e internazionale. Ma con la passione per il mondo dell’Arte. La presidenza è all’insegna della continuità con i precedenti di Luana Zanella e prima ancora di Luiginio Rossi. Moretti è socio fondatore, assieme all’avvocato Manfredi Burgio, dello Studio legale M&B – Moretti Burgio, che fornisce assistenza a società italiane ed estere, specialmente nei settori Moda e IT. Moretti è anche direttore della Union International des Avocats, Membro del cda della Camera Arbitrale di Venezia, vicepresidente della Fondazione Avapo Venezia, relatore e docente presso diverse istituzioni, ha un pluridecennale background anche come direttore degli uffici legali di importanti società multinazionali come Benetton Group, Giorgio Armani ed Ibm.

“La nomina a Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, per la quale ringrazio il ministro Lorenzo Fioramonti, mi onora moltissimo. Metterò a disposizione dell’Accademia le mie cognizioni e la mia esperienza, muovendomi nel solco di quanto fatto dai miei predecessori e collaborando con il direttore Professore La Bruna, del quale ho avuto modo di conoscere ed apprezzare lo straordinario lavoro ed i progetti innovativi”, è il commento di Moretti.