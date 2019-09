I mosaici di Sicis in Cina con DongPeng Ceramics

La ceramica italiana di qualità alla conquista del mercato cinese. La partnership tra il colosso cinese DongPeng Ceramics e Sicis, azienda di Ravenna, consentirà di distribuire e vendere sull’intero mercato cinese i mosaici del marchio italiano e l’ultimo innovativo prodotto Vetrite, lastre di vetro di grandi dimensioni con speciali caratteristiche tecniche e estetiche, in tutte le collezioni e potenzialità, oltre alle famose creazioni in mosaico artistico. L’accordo prevede l’apertura, nel periodo 2019-2024, di centinaia di showroom con marchio nelle maggiori città della Cina.

DongPeng Ceramics Company è una delle maggiori aziende cinesi attive nel settore ceramico con una capacità produttiva di circa 80 milioni di metri quadri ed è considerata dal governo cinese tra le 500 aziende con prodotti a elevato valore aggiunto, ha ottenuto nel corso degli anni importanti certificazioni internazionali.

Sicis è la maggiore azienda italiana per la produzione di mosaico in diverse materie, leader internazionale per la elaborazione di mosaici artistici curati nell’Atelier di Ravenna, il più grande al mondo, da esperti maestri mosaicisti seguendo metodi tradizionali, riattualizzando il ruolo del mosaico e dell’arte musiva attraverso un processo di studi e ricerche sui materiali, tecniche antiche e architettura.

Inoltre, in un percorso strategico di brand extension, si è consolidata la divisione Sicis Interiors, che presenta un nuovo modo di interpretare l’architettura di interni e sta ottenendo successi sul mercato mondiale. Sicis è ormai impegnata in progetti di interiors a 360 gradi, dai super yacht, a hotel di lusso, ad opere pubbliche, fino a dimore private in tutto globo.

La partnership DongPeng-Sicis potrebbe svilupparsi nel settore ceramico grazie al valore del know how produttivo di DongPeng e al know how artistico di Sicis con obbiettivo di creare un programma di lastre di porcellanato con disegno e marchio Sicis e commercializzazione Sicis in Europa.